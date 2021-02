Cvirus.- Igea recalca que la Junta hace autocrítica "siguiendo los números", no por los 'tuits' del ex vicepresidente

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha recalcado este jueves que el Gobierno regional hace autocrítica sobre sus medidas sanitarias "siguiendo los números" y no "por los 'tuits' del ex vicepresidente", en referencia al actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid José Antonio de Santiago-Juárez.

Así lo ha apostillado Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en la que se le ha preguntado sobre el comentario que publicó este miércoles De Santiago-Juárez en Twitter en el que pedía "autocrítica" y "escuchar a los hosteleros" después de que el Tribunal Supremo suspendiera el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas.

"Es un fenomenal consejo, debemos aplicárnosolo todos, todos los presidentes y expresidentes, vicepresidentes y ex vicepresidentes", ha respondido Igea en primer lugar antes de precisar que el actual Gobierno regional reflexiona y hace "autocrítica" sobre la utilidad de las medidas, "si lo que se ha hecho funciona" y en función de "los números", no porque lo diga "un ex vicepresidente".

Eso sí, le ha apuntado a De Santiago-Juárez que el Gobierno regional está "muy contento", pero ha apostillado que el consejo también es aplicable "a la labor de oposición" en el Ayuntamiento de Valladolid "si es que tal cosa existe".

En cuanto al auto del Tribunal Supremo, Igea ha recalcado que "no es una sentencia", sino un auto sobre medidas cautelares y ha recordado que es "parecido" al que se dio en octubre para suspender unas medidas sanitarias aplicadas por el Gobierno de España para Madrid, y que se han dado casos también en "el País Vasco o en Holanda".

El actual vicepresidente ha subrayado que la Junta de Castilla y León tuvo que tomar "una decisión" en una "situación di*ficil" a principios de enero y la Junta la tomó "pensando en las vidas de los ciudadanos".

A este respecto ha apuntado unos datos sobre el exceso de mortalidad en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, comunidad que no aplicó toque de queda a las 20.00 horas, y aunque son datos que en el caso manchego aluden a un periodo de días mayor (24 frente a 34) ha concluido que en esa comunidad han fallecido "300 personas más cada día en 30 días" que en la castellanoleonesa. "Diez personas, diez padres, diez madres, cada día", ha apostillado.

Eso sí, ha añadido que además del objetivo "principal" de salvar vidas, la Junta también trabaja por que la economía "sufra lo menos posible" y por el mantenimiento del empleo e incluso ha aseverado que Castilla y Léon, según otras estadísticas, ha sufrido un menor impacto económico que "otras autonomías que presumen de sus medidas poco restrictivas".