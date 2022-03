Igea rechaza validar "un acuerdo inexistente" y urge a constituir Gobierno para tomar las medidas que exigen en España

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Ciudadanos por Valladolid, Francisco Igea, ha rechazado este jueves la posibilidad de validar con su voto lo que ha considerado "un acuerdo inexistente" entre PP y Vox y ha urgido a las dos formaciones a constituir el Gobierno autonómico "tan pronto como sea posible" para tomen medidas, como exigen sus partidos a nivel nacional, desde el convencimiento de que la situación económica y social del país y de la Comunidad Autónoma "no admite un día más ni una semana más de retraso".

"No tiene sentido que los partidos exijan al Gobierno que tome medidas ya y aquí estén demorando la toma de medidas. No se puede pedir una cosa y hacer la contrario, no tiene mucho sentido", ha considerado Igea en su comparecencia ante los medios tras participar en la primera de las reuniones convocadas por el nuevo presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, de cara al debate de investidura, que Igea ha llegado a situar a finales de la próxima semana.

En este punto, ha tirado de ironía para expresar su deseo de que Alfonso Fernández Mañueco "se maneje un poco mejor que en las dos últimas ruedas de prensa --de lo contrario, ha añadido, será un debate sorprendente" y sea capaz de despajar en el debate de investidura todas las dudas sobre un acuerdo basado en 32 "vaguedades" que Igea ha comparado con "una carta a los Reyes Magos a favor del bien y en contra del mal".

"Esto mi sobrina nieta lo hace igual", ha espetado el antiguo socio de gobierno de Fernández Mañueco que ha recordado que el pacto entre PP y Ciudadanos se sustentaba sobre cien medidas concretas, a diferencia, ha reiterado, del documento rubricado el pasado jueves con Vox del que se desconoce el programa e, incluso, el reparto de consejerías que quieren los de Juan García-Gallardo.

"O hay algo oculto o esto es una tomadura de pelo, no hay más opciones", ha zanjado Francisco Igea que ha llegado a desear el voz alta que se trate de un "acuerdo oculto" desde el convencimiento de que entre la maldad y la estupidez "siempre es preferible la maldad porque los tontos no descansan".

Igea ha lamentado también que todo lo que ha trascendido de ese acuerdo de Gobernabilidad haya sido a través de los portavoces nacionales de Vox que se han dirigido, a su juicio, a quienes tienen que "temer" la llegada de los de Santiago Abascal a un gobierno autonómico, en referencia a las asociaciones que luchan contra la violencia de género, a los sindicatos, a los partidos políticos y a las personas que esperan la ayuda de la Comunidad para rescatar los cuerpos de sus familiares de las cunetas.

Dicho esto, se ha alegrado de la desaparición de la denominada 'Agenda España', de la que "no quedan ni los restos", y ha dado la bienvenida a Vox por haberse "apuntado al carro" de promover la inmigración en la que el político liberal ve "una de las soluciones al problema de la despoblación" que sufre Castilla y León.

A este respecto, se ha mostrado deseoso de escuchar la intervención del nuevo socio de Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco del que espera una "conversión" y que se haya "caído del caballo". "Si camina por el camino del bien sería una buena señal", ha apuntado.

"Si hay acuerdo que se sustancie el inicio de la Legislatura lo más pronto posible, los sectores económicos no pueden seguir esperando medidas", ha zanjado Igea que ha reprochado que Castilla y León permanezca desde el pasado 20 de diciembre con un "Gobierno en funciones", sin presupuesto y con la "actividad paralizada".

Igea ha acusado a Fernández Mañueco de seguir ejerciendo la mentira como manera de hacer política para insistir en que, hasta este momento, no puede contar con su confianza y ha criticado especialmente al dirigente 'popular' por haber dejado a los tres representantes de Soria ¡Ya! esperando una reunión "que nunca tuvo lugar". "Los dejó a la puerta delante de los ojos de todos los ciudadanos de Castilla y León", ha afeado Igea a Fernández Mañueco al que también en tono irónico ha recordado que ha pedido que se le juzgue por lo que hace, petición que seguirá el liberal "a pies juntillas".

Y de su reunión de una hora con el nuevo presidente de las Cortes, ha asegurado que se ha producido en el tono más cordial si bien ha explicado que ha trasladado a Carlos Pollán que en este mandato va a ser "la peor de sus pesadillas" en su defensa de las políticas sobre los derechos y las libertades que ve "fundamentales".