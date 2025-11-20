Igea reta a Mañueco a afirmar en las Cortes que nunca será presidente al precio de dejar morir a los inmigrantes

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ha retado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a subir este mismo jueves al atril de oradores de las Cortes para decir que nunca será presidente de la Comunidad al precio de dejar morir a los inmigrantes.

"Si sube y dice eso igual hasta le voto", ha ironizado Igea que ha insistido en que este jueves, en el día en el que se debate la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026, es "una buena ocasión" para que el presidente suba al atril y diga a los procuradores de Vox -- "a los que él metió en el Gobierno", ha rememorado también-- "yo nunca seré presidente a ese precio".

Igea ha rechazado el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 desde el convencimiento de que es "una estafa" con la que la Junta de Castilla y León ha demostrado sus intenciones políticas y ha ironizado por otro lado sobre la advertencia del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y la importancia de lo que se vota y con quién se vota para recordar al PP que ha votado en España con el PNV, con Junts y con CiU.

Por otro lado, ha ironizado sobre la paradoja de que el único procurador de la oposición que se va a abstener este jueves en la votación de las enmiendas a la totalidad vaya a ser Pedro Pascual Muñoz, de Por Ávila, partido al que el PP acusó de querer chantajear el presupuesto del Gobierno de PP y Ciudadanos que no salió adelante. "Si hubieran hecho ustedes entonces lo que tenían que hacer no estaríamos hoy en estas", ha considerado.

Finalmente, el procurador de Valladolid en el Grupo Mixto ha compartido el pronóstico de su compañero de bancada Pablo Fernández, de Unidas Podemos, de que Fernández Mañueco no volverá a ser presidente de la Junta "a no ser que se obre el milagro" y ha ironizado en su caso sobre el banquillo del PP de Castilla y León. "Le aseguro que no les odio, les desprecio, pero es una cosa diferente, no les odio", ha añadido en su segundo turno de palabra.

Desde el Grupo Popular el procurador Miguel Ángel García Nieto ha sido tajante al responder: "Hay Mañueco para rato".