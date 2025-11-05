Ignacio Tejera, Empresario Leonés del Año 2025

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha otorgado este miércoles a Ignacio Fernando Tejera Montaño (Temón Inversiones SL) la distinción de Empresario Leonés del Año 2025.

Ignacio Tejera es un empresario con una dilatada trayectoria en el tejido empresarial leonés. Vinculado tradicionalmente al sector de la construcción, con Temón Inversiones ha sabido diversificar su actividad empresarial a lo largo de los años, según ha destacado la FELE en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, la FELE ha valorado la promoción de proyectos por parte de Ignacio Tejera vinculados al sector residencial de la tercera edad, la hostelería o los hoteles, con los que ha demostrado una "visión innovadora y un gran espíritu emprendedor".

Finalmente, ha apuntado que las actividades que el empresario desarrolla en la actualidad generan empleo directo para más de 150 personas.