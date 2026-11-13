El II Certamen Coral Internacional de Adviento reúne del 28 de noviembre a 3 corales en el Auditorio Ciudad de León

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado (centro), con representantes del Orfeón Leonés. - AUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Coral Internacional de Adviento 'León, Cuna del Parlamentarismo' celebrará el próximo 28 de noviembre su segunda edición a las 18.00 horas en el Auditorio Ciudad de León, una cita musical y cultural organizada por el Orfeón Leonés con la colaboración del Ayuntamiento que reunirá a tres corales de León, Galicia y País Vasco.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha recibido este viernes a representantes del Orfeón Leonés para ultimar los detalles de esta nueva convocatoria en la que participarán Schola Cantorum Reino de León, Ludus Tonalis (A Coruña) y Náyade Abesbatza (Guipúzcoa).

Este certamen se suma a la actividad cultural que promueve el Ayuntamiento de León a lo largo de todo el año y, en concreto, en los días previos a las fiestas navideñas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio leonés.

Este concierto coral nació en 2025 con vocación de continuidad, con los objetivos de acercar al público la riqueza de la música de villancicos y obras de adviento, tanto polifónicas como de carácter popular y regional; promover el talento coral amateur fomentando además el intercambio cultural entre agrupaciones de distintas procedencias y fortalecer los lazos culturales en torno a la ciudad de León.

El Certamen Coral Internacional de Adviento 'León, Cuna del Parlamentarismo' está abierto a coros amateur de voces mixtas de entre 16 y 40 integrantes. En la presente edición cada agrupación coral interpretará una obra obligada, 'La cordera sin mancha' de Antonio B. Celada Alonso, y tres de libre elección --una polifónica de carácter navideño, otra de temática leonesa o de autor leonés también de carácter navideño y una tercera de carácter folclórico regional y temática navideña--.

Además, se ha establecido un primer premio 'Ciudad de León' dotado con 3.000 euros; un segundo premio 'Cuna del Parlamentarismo', de 3.000 euros; un tercero 'Ayuntamiento de León', de 2.000 euros y un galardón del público de 300 euros. El jurado estará compuesto por personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la música coral.

El acceso al concierto será gratuito mediante invitación que se puede recoger en la taquilla del Auditorio Ciudad de León desde el 26 de noviembre de 9.00 a 14.00 horas, y el mismo día 28 a partir de las 16.00 horas.