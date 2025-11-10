El II Congreso de Economía Social visibiliza el papel del 62% de las empresas en zonas rurales

SALAMANCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso de Economía Social que se ha celebrado en Salamanca este lunes ha visibilizado "el papel que desempeñan las empresas de economía social en un territorio como es Castilla y León, donde además el 62 por ciento de las empresas están en zonas rurales", como ha señalado el presidente de CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social), Juan Antonio Pedreño.

El presidente de CEPES ha querido felicitar "al Gobierno, a la Junta y a las organizaciones, porque el impulso que se le ha dado en los últimos años a la economía social aquí en Castilla y León ha sido espectacular.

Diría que es el impulso más grande que ha recibido una comunidad autónoma en los últimos años en toda España".

Pedreño ha destacado como logros más importante "la Cátedra de Economía Social, el Plan de Economía Social en los últimos años y el futuro Plan de Economía Social que con toda seguridad va a tener líneas mejores que la que ha tenido este año".

"Están demostrando con esa apuesta que son empresas que pueden crear futuro, que pueden vertebrar el territorio que pueden crear ilusión y empleo en muchísimas personas", ha puntualizado.

Por su parte, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha señalado que éste es un momento "de auge" de la economía social en Castilla y León, "fruto de la colaboración de las empresas, de las entidades, de la economía social y también del acompañamiento de la Junta de Castilla y León que lleva más de dos décadas apostando por estas fórmulas que tienen esa rentabilidad económica y social".

García ha subrayado la importancias de los "fines sociales" que dan "calidad a nuestro mercado laboral con esa parte de mercado inclusivo laboral y con esa participación de personas con dificultades de empleabilidad que es tan importante para nuestra economía".

El Congreso que se celebra en Salamanca "se centra en la parte, digamos, más académica, más teórica, más de formación de la economía social y afrontando los retos sobre el futuro" ha explicado la consejera.

Leticia García ha querido destacar "los 30.000 puestos de trabajo, muchos de ellos personas con discapacidad" que mueve la Economía Social en Castilla y León, además de las "más de 5.000 empresas". Estos últimos años, ha reafirmado García, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha aprobado "el Plan de fomento de la Economía Social que ya acaba este 2025.

Es momento de hacer análisis y balance de este plan que ha dado importantísimos resultados".

Algunos de los más destacados son el apoyo de "unas 500 empresas en este periodo 2023-2025, con una inversión anual de en torno de 44 millones al año", además ha incidido en que se ha "ayudado a 7.300 personas, con ese Plan de fomento de la Economía Social".

Como ha añadido la consejera, actualmente se está trabajando en el siguiente Plan, de 2026 a 2029, "porque queremos seguir mirando al futuro con la economía social".

Por último, el presidente de Asecyl (Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social de Castilla y León), Pablo Sánchez, ha reiterado su apuesta firme "porque las diferentes familias de la economía social se unan, se junten para desarrollar iniciativas, proyectos y en pro de la economía social en un momento tan importante como es éste en Castilla y León para esta economía social".

"Estas fórmulas tienen rentabilidad económica y rentabilidad social, con fines sociales que son tan importantes y que dan calidad a nuestro mercado laboral con esa parte de mercado inclusivo laboral y la participación de personas con dificultades de empleabilidad que es tan importante para nuestra economía", ha resumido Sánchez.