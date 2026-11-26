Presentación de la Pucela Sansil by Caja Rural de Zamora - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) - La III edición de la 'Pucela SanSil by Caja Rural de Zamora' ha alcanzado los 4.000 inscritos a un mes de su celebración de esta carrera popular de fin de año que recorrerá las calles de Valladolid el domingo 27 de diciembre, mientras que el sábado 26 de diciembre será el turno de los niños inscritos en la 'Mini Pucela Sansil'.

Así se ha constatado este jueves en la presentación oficial de la III edición de la 'Pucela SanSil by Caja Rural de Zamora' que tendrá un recorrido de 5 kilómetros con salida y meta en la Cúpula del Milenio. Por su parte, la 'Mini Pucela Sansil' tendrá lugar en la Feria de Valladolid con recorridos infantiles adaptados a cada categoría y medalla conmemorativa para todos los participantes.

Una de las novedades ses la incorporación de los clubes de élite de Valladolid que, de la mano de Conexión Deporte Valladolid, se suman a la carrera. Así, balonmano, baloncesto, rugby, hockey, voleibol y fútbol correrán juntos la Sansil, "reforzando su carácter de proyecto de ciudad". Cada club aportará una camiseta que se sorteará entre los corredores, junto con otras sorpresas y premios que se desvelarán en las próximas semanas.

El acto ha tenido lugar en el Salón de Recepciones con la participación de la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, de Maite Martínez; el director de Madison Sports Marketing, Juan Méndez, y patrocinadores y colaboradores del evento, que han destacado que la Pucela Sansil se ha consolidado como "una de las grandes citas deportivas y festivas del calendario vallisoletano, abierta a runners, familias y público de todas las edades".

Además, la organización reconocerá al 'Silvestre del Año', una figura simbólica que distingue a quienes son especialmente relevantes para el deporte local o para la ciudad que en edición será para la Policía Municipal de Valladolid en su 200 aniversario y "en homenaje a dos siglos de servicio y compromiso con la ciudad".

En cuanto a la Mini Pucela Sansil, la inscripción infantil tiene un coste simbólico de 2 euros destinado a causas solidarias. En esta edición, la carrera colabora con AESLEME, dedicada a la educación en seguridad vial y la prevención de lesiones por accidentes de movilidad, que impartirá un taller durante la jornada infantil, y con Proyecto Hombre.

Además, todos los participantes podrán entrar de forma gratuita al Navival con su dorsal junto a sus padres que podrán disfrutar de un descuento. La jornada se completará con un taller de magia para niños y la visita del Pavo Miguel, entre otras sorpresas que pondrán el broche de oro a una jornada dedicada a los más pequeños de casa.

La Pucela Sansil nació en 2024 "con el propósito de recuperar la tradición de las carreras de fin de año en Valladolid y ofrecer una experiencia deportiva, saludable y divertida para despedir el año en comunidad".