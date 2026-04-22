Las III Jornadas Autonómicas sobre el Terrorismo de CyL abordarán el día 29 en Valladolid la "construcción del relato"

De izquierda a derecha, el presidente de la Asocaicion de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AvtCyL), Sebastián Nogales, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la presentación de las jornadas. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las III Jornadas Autonómicas sobre el Terrorismo de Castilla y León que se celebrarán el próximo día 29 de abril en Valladolid girarán en torno a la construcción del relato, la importancia de "legitimar" a los actores que deben participar en el mismo y alertar sobre el peligro de manipulación y que sea construido por los "victimarios" o su entorno.

Así lo han señalado el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AvtCyL), Sebastián Nogales, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la presentación de este encuentro que se desarrollará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.

Las jornadas, organizadas por la AvtCyL y el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y cuenta con el apoyo de la Diputación, la Fundación de Víctimas del Terrorismo y el Gobierno Vasco, llevan por título en esta edición 'El relato del terrorismo: memoria y manipulación'.

Sebastián Nogales ha explicado que el objetivo es que expertos y víctimas del terrorismo expongan sus opiniones y reflexiones sobre cómo se está construyendo el relato del terrorismo en España y en la importancia de "legitimar" a los actores que deben participar en la construcción de dicho relato y "alertar sobre el peligro de manipulación del relato y que éste sea construido por los victimarios o su entorno".

Para ello, se desarrollarán cuatro mesas redondas, dos por la mañana en las que se abordará el tratamiento del terrorismo en las aulas y cómo el arte construye el relato y otras dos de tarde, una primera en la que se hablará sobre los homenajes a terroristas que se están realizando actualmente y otra que cerrará las jornadas en las que se dará voz a las víctimas.

Nogales ha insistido en que se trata de abordar desde diferentes perspectivas un tema que considera "importante" dentro del terrorismo como es la construcción del relato, que "evidentemente debe ser escrito por las víctimas y no por los victimarios" y ha asegurado que se trata de decir "muy claro" a la sociedad que "no se puede contar la historia olvidando lo que de verdad pasó".

"Y lo que pasó es que ETA asesinó, amenazó, extorsionó y quiso imponer sus ideas, sembrando miedo y terror", ha aseverado el presidente de la Asociación, quien ha añadido que precisamente por eso "cualquier relato justo y democrático" tiene que partir de esa "verdad" y del lugar que "merecen" las víctimas, que ha apuntado que no son " algo del pasado que ya se puede dejar atrás" sino quienes han vivido en primera persona el dolor y las consecuencias de lo ocurrido.

RIESGO DE "OLVIDAR"

Nogales ha incidido en que, cuando se "quita importancia" a aquellos crímenes, se "confunden las responsabilidades" o se "intenta cambiar el relato", no solo se vuelve a hacer daño a estas víctimas, "sino que toda la sociedad corre el riesgo de olvidar una parte importante de su historia".

Por eso considera "tan necesarias" estas jornadas que sirven para mantener "viva" la memoria, contar "la verdad" a los jóvenes y evitar que hablen por las víctimas "quienes no sufrieron el terrorismo o quienes todavía no intentan justificarlo o blanquearlo".

"Escuchar y defender la voz de las víctimas no es vivir anclados en el pasado, es cuidar nuestra democracia hoy y también mañana", ha aclarado Sebastián Nogales, quien ha descrito a las víctimas como la "prueba humana" de lo que ocurrió y ha advertido de que "cuando se banaliza el crimen se equiparan responsabilidades o se maquillan los verdugos" no solo se les hiere a ellos, sino que se "deteriora la conciencia democrática de todos".

Por su parte, Conrado Íscar ha asegurado que las jornadas pretenden dejar "bien claro" lo que ocurrió en las etapas "más negras" del país. "En un momento en el que la inmediatez y el ruido informativo pueden desdibujar lo que ocurrió en nuestro país, estas jornadas nacen para defender la verdad, para que el relato de décadas de dolor no sea escrito por los verdugos, sino por las víctimas y por los hechos probados", ha señalado.

En esta línea, ha explicado que lo que se pretende es analizar "cómo se trata el terrorismo en las aulas y cómo el arte, el cine, la literatura y los documentales contribuyen a construir este relato" y ha agregado que la Diputación apoya estas jornadas porque cree "firmemente" que la democracia "se fortalece con la memoria".

PROGRAMA

Las III Jornadas Autonómicas sobre Terrorismo de Castilla y León están dirigidas por el periodista leonés Pedro Lechuga Mallo y se articularán a través de cuatro mesas redondas, dos en horario de mañana a partir de las 9.45 horas en el aula Mergelina y dos en horario de tarde a partir de las 16.00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho.

La primera mesa redonda se centrará en el tratamiento del terrorismo en las aulas y se proyectará un reportaje audiovisual, para posteriormente conocer la opinión de una estudiante de Criminología y de dos profesores de Derecho y Periodismo de la Universidad de Valladolid.

La segunda mesa redonda se centrará en cómo el arte construye el relato a través de documentales, la ficción y la literatura, en la que participarán el director de cine documental Iñaki Arteta, la productora de la película 'La Infiltrada' María Luisa Gutiérrez y el periodista y escritor Fernando Rueda.

La sesión de tarde comenzará con una mesa redonda en la que se hablará sobre homenajes a terroristas que se están realizando actualmente y en la que participarán Eduardo Mateo, responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Inés Gaviria, responsable de Comunicación y Proyectos de COVITE y Florencio de Marcos Madruga, profesor de Derecho Penal de la UVa y Magistrado-Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Las jornadas finalizarán dando voz a las víctimas Juan Francisco Benito, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marceliano Gutiérrez Rodríguez, Comisario Principal Honorario de la Policía Nacional, y María Caballero Martínez, representante de la Fundación Tomás Caballero.