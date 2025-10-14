El III Plan de Dinamización para la Mujer Rural de la Diputación de Valladolid impulsa el empleo femenino con 66 medidas

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, presenta el III Plan de Dinamización Económica para la Mujer Rural 2025-2028. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha impulsado el III Plan de Dinamización Económica para la Mujer Rural 2025-2028, una estrategia con 66 medidas para fomentar el empleo de la mujer rural e impulsar la igualdad "real y efectiva".

En este marco, el presidente de la Institución provincial, Conrado Íscar, ha destacado esta iniciativa como "un plan transversal que afecta a todas las áreas de la Diputación", presentado en vísperas del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

"Este plan no es algo aislado, sino una estrategia integral que impregna todas nuestras políticas, porque entendemos que la igualdad de oportunidades y el desarrollo de la mujer rural deben ser una prioridad en cada una de nuestras acciones", ha afirmado Íscar durante su intervención.

El nuevo Plan, que incluye 66 medidas organizadas en seis ejes de actuación y una medida transversal de "diagnóstico, evaluación y seguimiento", tiene como objetivo principal "poner en valor el papel fundamental de las mujeres a la hora de fijar población en el medio rural" y "dar un paso más allá" sobre los avances logrados en los anteriores programas.

El documento, de carácter "abierto y flexible", se enmarca dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género de la Diputación y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Esta iniciativa está dirigido a las 77.044 mujeres que residen en el medio rural de la provincia, centrándose de forma especial en las 46.226 que se encuentran entre los 16 y los 65 años.

VENTANILLA ÚNICA RURAL

Entre las actuaciones destacadas, Íscar ha subrayado la creación de la Ventanilla Única Rural, un servicio de información y apoyo "cercano" destinado a "facilitar trámites y ofrecer asesoramiento a mujeres que deseen emprender o acceder a un empleo".

Además, según el presidente, se prevé la firma de convenios con empresas para fomentar la contratación femenina, así como la puesta en marcha de incentivos y bolsas de empleo exclusivas.

En esta línea, el primer eje que aborda este plan se centrará en la empleabilidad, con programas de formación, acreditación de competencias profesionales y ayudas a la contratación. El segundo eje impulsará el emprendimiento femenino mediante servicios de mentoría, tutoría, asesoramiento financiero y reconocimiento del liderazgo de las mujeres rurales.

Además, el tercer eje abordará la conciliación y la corresponsabilidad con campañas de sensibilización y recursos formativos, mientras que el cuarto promoverá la sostenibilidad y la participación de las mujeres en proyectos medioambientales y de desarrollo rural.

MUJER EMPRESARIA

El quinto eje fomentará la formación y la difusión de la igualdad a través de campañas de comunicación, becas y estudios sobre la situación de la mujer empresaria.

Por último, el sexto eje reforzará la visibilidad de la mujer rural mediante encuentros, jornadas y la promoción del lenguaje inclusivo y la igualdad en la representación institucional.

"El III Plan de Dinamización Económica para la Mujer Rural no es solo un documento de trabajo, sino un compromiso firme con el presente y el futuro de la provincia de Valladolid", ha señalado Íscar.

El Plan se presentará también a las mujeres del Consejo Provincial de la Mujer durante los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, que tendrán lugar este miércoles, 15 de octubre, en el municipio vallisoletano de Valoria la Buena, donde conocerán esta nueva estrategia provincial de impulso al empleo y al emprendimiento.

BALANCE DEL II PLAN

Por otro lado, Íscar ha realizado un balance del II Plan de Dinamización Económica para la Mujer Rural (2021-2024), que ha alcanzado un grado de ejecución del 90,9 por ceinto, con 50 de las 55 medidas previstas completadas.

"Este dato no es solo una cifra, es la prueba tangible de que nuestras políticas han tenido un impacto real y positivo en la vida de muchas mujeres", ha apuntado. El plan anterior permitió "reforzar la visibilización de la mujer rural, mejorar sus oportunidades laborales y promover la formación, la digitalización y el emprendimiento".