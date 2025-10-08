El ILC destina 50.000 euros a mantener la actividad habitual de las bandas municipales de música de León

El ILC aportará 50.000 a las bandas municiaples de música de la provincia de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) colabora en la financiación y mantenimiento de las bandas municipales de música mediante la convocatoria de subvenciones, cuya propuesta de resolución fue aprobada en el último Consejo Rector de este organismo autónomo dependiente de la Diputación provincial, que supondrá la aportación de 50.000 euros.

La convocatoria tiene como principal objetivo contribuir a los gastos que han de afrontar distintos ayuntamientos en relación con la financiación de sus respectivas bandas de música, formaciones que llevan a cabo una labor de difusión, docencia y promoción musical "muy destacada" y que en ocasiones también da a conocer el legado de compositores nacidos en alguna de las comarcas leonesas o fuertemente vinculados a ellas.

En concreto, recibirán las ayudas las bandas municipales de Astorga, Bembibre, Cistierna, La Bañeza, La Robla, Sahagún, Sariegos, Santa María del Páramo, Valencia de don Juan, Valverde de la Virgen y Villarejo de Órbigo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Cada ayuntamiento deberá aportar como financiación propia o generada por otras vías un mínimo del 20 por ciento del importe total de la inversión necesaria para la realización de las actividades, ya que el porcentaje aportado por la Diputación a través del ILC no puede superar el 80 por ciento de la inversión.

Tal y como dictan las bases de la convocatoria, podían obtener la condición de beneficiarios los ayuntamientos de municipios con menos de 20.000 habitantes de la provincia, siempre que financien bandas municipales de música.

GASTOS SUBVENCIONABLES.

Entre los gastos subvencionables contemplados por la convocatoria se encuentran las retribuciones al director y a los miembros de la banda de música, la adquisición de uniformes, los gastos de publicidad y los gastos de desplazamiento. También la dotación a la amortización de la inversión (instrumentos u otro material musical) en un 20 por ciento, considerando un plazo de cinco años para la amortización de la citada inversión, previa justificación mediante la presentación de la factura correspondiente.

Por lo tanto, podrán presentarse facturas para la justificación de instrumentos subvencionados en un 20 por ciento en anteriores convocatorias, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde su compra.

La subvención se adjudica teniendo en cuenta criterios objetivos y su ponderación: el número de miembros de la banda de música (con una mayor puntuación cuanto mayor sea la banda) y el número de habitantes del municipio sede de la entidad solicitante (con mayor puntuación a los núcleos de menor población).