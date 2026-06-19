El ILC habilita un sistema de audioguías con el que recorrer todas las salas del Museo de los Pueblos Leoneses

El Museo de los Pueblos Leoneses habilita un sistema de audioguías digitales con el que recorrer todas las salas. - ILC

LEÓN, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial ha habilitado un nuevo sistema de visitas autoguiadas digitales en el Museo de los Pueblos Leoneses con el que se pretende ampliar y mejorar el servicio al visitante ofrecido desde este centro etnográfico, uno de los más relevantes de todo el noroeste peninsular.

El sistema está diseñado para facilitar la orientación del visitante y mejorar la comprensión de los contenidos expositivos durante la totalidad del recorrido, según ha explicado el director del Museo, Lucas Morán, que ha comprobado este viernes el funcionamiento del mismo junto al diputado de Cultura, Arte y Patrimonio y vicepresidente del ILC, Emilio Martínez Morán.

El sistema, accesible desde cualquier teléfono móvil mediante un único código QR situado al inicio de la visita, permite recorrer las tres plantas del Museo con sede en la villa amurallada de Mansilla de las Mulas de forma guiada, sin necesidad de descargar aplicaciones ni utilizar dispositivos específicos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

La plataforma ha sido desarrollada con tecnología adaptativa, compatible con los principales sistemas operativos y navegadores móviles del mercado para garantizar su funcionamiento tanto en dispositivos Android como iPhone, y en una amplia variedad de modelos y tamaños de pantalla.

La navegación, por otro lado, combina distintos elementos de apoyo con el objetivo de ofrecer una experiencia sencilla e intuitiva y en cada punto la pantalla muestra un plano de la planta correspondiente con un indicador intermitente que señala la ubicación actual del visitante dentro del recorrido. Además, la audioguía hace referencia a las flechas amarillas numeradas existentes en el suelo del Museo que sirven como guía física para avanzar de manera ordenada por los distintos espacios, y se ofrece en tres idiomas diferentes: castellano, inglés y leonés.

La nueva visita autoguiada es plenamente compatible tanto con las visitas guiadas para grupos como con la audioguía parcial, de modo que cada visitante puede optar entre seguir un recorrido estructurado de principio a fin o bien explorar libremente los distintos espacios y recursos digitales disponibles, ha concretado Emilio Martínez Morán.

STREAMING DE AUDIO DE ALTO RENDIMIENTO

Desde el punto de vista técnico, la plataforma se apoya en una infraestructura de streaming de audio de alto rendimiento alojada en servidores dedicados, específicamente optimizados para la distribución simultánea de contenidos multimedia. Esta arquitectura permite atender grandes afluencias de público sin pérdidas de calidad ni interrupciones en la reproducción, incluso durante jornadas de máxima ocupación o eventos especiales.

La interfaz incorpora un botón de avance que permite continuar el recorrido cuando la locución lo indica, así como un acceso permanente al menú general, desde el que es posible desplazarse libremente a cualquier área del museo. El visitante puede igualmente cambiar de idioma en cualquier momento de la visita sin perder su posición dentro del recorrido.

INFORMACIÓN AMPLIADA

Como complemento a los contenidos sonoros, determinados puntos incluyen información ampliada accesible mediante un icono de lupa. Estos contenidos adicionales permiten profundizar en piezas, tradiciones, objetos o aspectos concretos sin interrumpir el desarrollo principal de la visita.

Para mejorar la experiencia de escucha y favorecer una visita respetuosa con el resto de usuarios, el Museo pone a disposición de los visitantes auriculares de uso personal que pueden adquirirse en las instalaciones del mismo; también es posible utilizar auriculares propios conectados al teléfono móvil.

Con esta incorporación el Museo de los Pueblos Leoneses refuerza su apuesta por la accesibilidad, la innovación y la autonomía del visitante, al integrar señalización física, cartografía digital, contenidos multimedia y una infraestructura tecnológica de última generación en una única experiencia de interpretación patrimonial.

Durante la presente temporada el Museo abre sus puertas de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; ofrece entrada reducida y exenciones a distintos grupos profesionales y colectivos sociales y todos los domingos del año la entrada es gratuita.