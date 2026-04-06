El ILC lleva a Villablino (León) la exposición 'La palabra pintada II', con obras de 30 ilustradores y artistas leoneses

Una de las obras de la exposición 'La palabra pintada II' del ilustrador y humorista gráfico Lolo. - LOLO

LEÓN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura de Villablino (León) albergará durante el presente mes de abril la exposición 'La palabra pintada II', una muestra diseñada y organizada por el departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura (ILC) que será inaugurada mañana a las 19.00 horas y que cuenta con obras de cerca de 30 ilustradores y artistas leoneses.

Su principal objetivo es poner en valor y dar a conocer una pequeña parte de la gran colección de arte contemporáneo del ILC que se centra en la ilustración y con el dibujo, según ha explicado el director del departamento y comisario de la muestra, Luis García, que estará presente en el acto de apertura junto al diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villablino, Mercedes Fisteus.

Con esta exposición, de acceso gratuito, también se pretende poner en relación el universo de la ilustración con el libro y el mundo de la edición, motivo por el cual la muestra se plantea dentro de la programación de la Feria del Libro de Villablino.

La muestra constituye también un sencillo homenaje a la figura del polifacético activista cultural Salvador Armesto (Algeciras 1959-León 2024), quien fuera comisario y gestor del proyecto inicial 'La palabra pintada', producida en el año 2008 con motivo de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 'Leer León', exposición que se presentó de forma integral en las salas del Centro Leonés de Arte (CLA), dependiente del ILC.

Las obras seleccionadas pertenecen a veintiséis artistas, la gran mayoría de León, así como de algunas figuras reconocidas en el ámbito nacional como Manuel Jular (1939-2017), viñetista e ilustrador fundamental en la historia gráfica española o Manuel Sierra, uno de los muralistas y cartelistas más destacados por su calidad artística y su compromiso social y reivindicativo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Otra de las participantes es Silvia Prada, ponferradina que reside en New York y una de las referentes actuales más destacadas en relación a la descripción realista del dibujo que dialoga con el elemento textual, mediante el uso de imágenes icónicas de los medios de comunicación, redes y revistas.

TOÑO BENAVIDES Y LOLO

Por su parte, Toño Benavides cuenta con una amplísima trayectoria creativa y un prestigio nacional e internacional; ha realizado ilustraciones en periódicos como Diario 16, El Mundo, The New York Times o El Economista, y ha colaborado con editoriales reconocidas como SM, Anaya o Reino de Cordelia.

Otro de los protagonistas de la muestra es Lolo (1959-2022), ilustrador y humorista gráfico esencial en León, que publicó dibujos, viñetas y chistes gráficos en Vida Nueva, Diario de León, Vía Libre y La Crónica de León, entre otras publicaciones. Era autodidacta y alcanzó una identidad propia mediante la creación de un amplio mundo de personajes.

OTROS AUTORES

El ponferradino José Luis González Macías es un creador polifacético que se inició en el territorio fotográfico experimental, para pasar posteriormente al ámbito instalativo y a la integración de la acción performativa del espectador en sus montajes por medio de programas informáticos; también ha desarrollado una intensa actividad en la ilustración, el diseño gráfico y la edición editorial.

Karlos Viuda, un gran pintor en el territorio de la revisión abstracta, pero con un amplio trabajo paralelo en el ámbito del dibujo, incorpora un sentido irónico y erótico, mientras que Fernando Ampudia, creador extremadamente expresionista, desgarrador y crítico, próximo a Basquiat, ofrece su lado más lúdico y dinámico. A su vez, el escultor Amancio González gestiona la línea limpia y pura para construir volúmenes y la imaginación desbordante y gestual de Jonathan Notario se revela en este caso con cierto sentido irónico y la incorporación de la influencia del viñetismo gráfico.

DIFERENTES POSIBILIDADES EXPRESIVAS

La muestra también presenta el trabajo magnífico y singular de un amplio abanico de posibilidades expresivas que van desde el territorio pictórico propiamente dicho hasta la palabra como gesto expresivo y plástico, abanico representado por el resto de creadores presentes en 'La palabra pintada II'.

La exposición podrá contemplarse hasta el próximo 30 de abril en la Casa de Cultura de Villablino, con acceso gratuito, en horario de 9.00 a 21.00 horas de lunes a viernes.