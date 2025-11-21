El ILC y el MSM llevan hasta el monasterio de Sandoval (León) la memoria gráfica de la minería en León y Palencia

Una de las imágenes del fotoperiodista leonés Mauricio Peña que integran la exposición sobre la minería en León y Palencia. - MAURICIO PEÑA

LEÓN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El monasterio de Santa María de Sandoval, en Mansilla Mayor (León), acogerá este domingo la apertura de una muestra fotográfica dedicada al legado minero leonés y palentino, una iniciativa promovida por el Instituto Leonés de Cultura (ILC) y el Museo de la Siderurgia y la Minería (MSM) de Castilla y León.

La propuesta se realiza con la colaboración del Ayuntamiento de Mansilla Mayor, la Junta Vecinal de Villaverde de Sandoval y la Junta y, bajo el título 'Jesús Juárez & Mauricio Peña. Memoria gráfica de la minería en Castilla y León', la muestra reúne una selección de algunas de las mejores instantáneas realizadas por estos dos veteranos fotógrafos a lo largo de sus vidas.

Al mismo tiempo, se acompaña de material personal de ambos profesionales, como varias cámaras fotográficas que suponen una aproximación al quehacer diario de cada uno, según ha informado a EUropa Press en un comunicado la Diputación de León, entidad de la que depende el ILC.

La muestra, en concreto, está integrada, en el caso de Mauricio Peña, por un total de cuatro lonas en gran formato con diversas imágenes cada una, 37 fotografías impresas en papel, tres periódicos, dos cámaras, un bote de revelado, pinzas, un flash, carretes y tres carnés de prensa.

En cuanto a la aportación de Jesús Juárez, incluye 16 lonas de gran formato con imágenes transferidas, ocho fotografías impresas en papel, un retrato realizado por Pierre Gonnord, cuatro ejemplares de la revista 'Rozadora' donde se publicaron muchas de sus imágenes, una bota y un casco minero de la época en la que él mismo accedía a la mina y cinco cámaras fotográficas.

La exposición, comisariada por el prestigioso fotoperiodista asturiano Eduardo Urdangaray Suárez, se complementa con paneles explicativos de la muestra y también de cada una de las trayectorias de ambos profesionales.

El director del departamento de Arte y Exposiciones del ILC, Luis García Martínez, ha destacado que Eduardo Urdangaray es un profesional que cuenta con una amplia trayectoria, de más de 30 años, en la que la informando sobre conflictos en lugares como el Sahara, Bosnia, Palestina, India, Sudáfrica y Tanzania, aunque también ha centrado su mirada en el ámbito de las huelgas y las crisis de la minería, siendo el creador del Archivo Histórico Minero y de otros proyectos de gran interés.

MAURICIO PEÑA

Mauricio Peña es uno de los fotoperiodistas más carismáticos y de más larga trayectoria tanto en León como en el ámbito nacional, ya que acumula cuarenta y cinco años de profesión y tiene en su haber diversos premios y reconocimientos.

Comenzó a trabajar en el Diario de León en 1974, en talleres y como repartidor, iniciando en 1980 su carrera como fotógrafo. En 1986 entró en la plantilla de La Crónica de León, periódico del que formó parte hasta su última portada para, posteriormente, incorporarse a La Nueva Crónica hasta su reciente jubilación. También ocupó las corresponsalías de El País, Agencia Efe y Europa Press en la provincia de León.

Algunas de sus fotografías son ya "icónicas" para la historia de la prpovincia leonesa, como las dedicadas al desalojo definitivo de Riaño o sus series dedicadas a las marchas negras y a las huelgas, accidentes y festividades mineras, estas últimas bien representadas en la nueva muestra del monasterio de Sandoval.

JESÚS JUÁREZ

La exposición también aporta un trabajo "magnífico y singular" de Jesús Juárez por su "complejidad y excepcionalidad". Ofrece toda una serie de imágenes realizadas en el interior de la mina, aspecto que entraña una dificultad técnica añadida. Así, ilustra diferentes fases o momentos del laboreo cotidiano de los picadores y trabajadores en los túneles y galerías arrancando o transportando carbón.

Estas instantáneas han sido transferidas a lonas de gran formato de modo que el espectador pueda aproximarse, de una forma mucho más verosímil, a esos espacios interiores y a las diferentes actividades de los mineros.

Juárez, además, fue retratado por el fotógrafo de reconocido prestigio internacional Pierre Gonnord, ya fallecido, durante el trabajo que desplegó retratando a los últimos mineros de las cuencas de León y Palencia.

La inauguración y presentación pública de la muestra tendrá lugar este domingo a las 12.30 horas en el edificio de la Panera del monasterio de Santa María de Sandoval y contará con la presencia de los fotógrafos Mauricio Peña y Jesús Juárez; el director del MSM, Roberto Fernández; el alcalde de Mansilla Mayor, Alberto Martínez y el director del departamento de Arte y Exposiciones del ILC, Luis García.

A partir de ese momento, la exposición podrá contemplarse hasta el 29 de marzo de 2026 en horario de miércoles a sábados de 09.30 a 14.00 horas por las mañanas y de 15.00 a 18.00 horas por las tardes, mientras que los domingos el horario será de 10.00 a 14.00 horas.