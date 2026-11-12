ILC publica una nueva convocatoria de ayudas para audiovisuales sobre la realidad leonesa o grabados en León

Rodaje de 'Un rugido silenciado'. - ILC

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha lanzado una nueva edición de la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a proyectos audiovisuales relacionados con la provincia de León, correspondiente a los años 2026-2027.

Esta línea de ayudas mantiene el presupuesto de 100.000 euros y las bases ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en la página web del organismo autónomo de la Diputación.

La convocatoria está dirigida a todo tipo de proyectos, bien sean documentales o películas de ficción en cuanto a su género; producciones unitarias o series en cuanto a su tipología y cortometrajes, mediometrajes o largometrajes en cuanto a su extensión. La ayuda podrá ser destinada a sufragar cualquiera de las fases de realización de los mismos. El ILC quiere continuar con incentivos al sector al considerar este tipo de creaciones como bienes culturales que repercuten de manera muy directa en el desarrollo intelectual, formativo y lúdico de los ciudadanos.

Así, otros de los objetivos de la iniciativa son proteger y promover la diversidad cultural; apoyar la labor de los realizadores, los técnicos y las empresas locales; favorecer el empleo en el sector y, en definitiva, impulsar la riqueza económica y cultural de las comarcas leonesas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Al igual que en anteriores ediciones, para poder concurrir a esta línea de ayudas los proyectos deberán estar relacionados con el territorio leonés, bien porque se graben en escenarios de la provincia o porque el argumento descanse sobre personajes, costumbres, localidades o territorios concretos; paisajes naturales, aspectos históricos, manifestaciones culturales o emblemas del patrimonio material e inmaterial de la provincia.

NOVEDADES

Como novedad, la presente edición de la convocatoria que, tras haber sido ordenados los proyectos según su puntuación de mayor a menor (de acuerdo a los criterios expresados en las bases), la subvención a otorgar será de 10.000 euros (o del 80 por ciento de la inversión si no supera dicha cuantía) hasta agotar el importe máximo total.

Otro de los puntos añadidos en la presente convocatoria recoge que el Instituto Leonés de Cultura podrá organizar un máximo de cinco proyecciones, en los lugares que se estime oportuno, de cada uno de los proyectos que reciban subvención.

El plazo de ejecución de la actividad a subvencionar será del 1 de enero de 2026 hasta los seis meses a contar tras la notificación del acuerdo de otorgamiento de las subvenciones. No es objeto de la presente iniciativa ayudar a la celebración u organización de eventos tales como festivales de cine, encuentros, conferencias o proyecciones, aunque tengan de algún modo que ver con el mundo de la creación audiovisual.

VISIBILIDAD A LEÓN

Tras cinco años de andadura, la convocatoria ha posibilitado que decenas de producciones hayan podido hacerse realidad y ha dado visibilidad a León y sus instituciones en numerosos foros y festivales como 'Los Rapaces', de Julu Martínez; 'El último de Arganeo', de David Vázquez; 'El tren del olvido', de Isabel Medarde o 'Halffter, 90 compases', de Juan Vicente Chuliá.

Toda la información de la convocatoria, así como los documentos necesarios para cumplimentar la solicitud, los teléfonos y direcciones de contacto y la guía de comprensión fácil se pueden consultar en la web del ILC, donde también se encuentran recogidas otras convocatorias, certámenes y resoluciones del organismo autónomo.