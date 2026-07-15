El ILC recorre el legado creativo y vital del recordado artista 'Sendo' con una amplia exposición en la Sala Provincia

La Sala Provincia del ILC acogerá desde mañana una exposición sobre el legado creativo y vital del artista 'Sendo'. - ILC

LEÓN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La figura de Rosendo García Ramos, 'Sendo', su evolución creativa, su legado artístico y sus inquietudes vitales protagonizan una amplia muestra que el Departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura (ILC) inaugurará mañana en la Sala Provincia del Edificio Fierro a partir de las 19.30 horas.

Al acto de presentación acudirán familiares del recordado artista, así como el director de Arte del ILC y comisario de la exhibición, Luis García Martínez, y el coordinador de Proyectos del organismo autónomo, Emilio Gancedo.

'Sendo: el movimiento, lo trágico, la ruina y lo literario como creación' se enmarca en la línea más estructural del departamento, la que está centrada en poner en valor la obra de destacados creadores leoneses que forman parte esencial de nuestra historia del arte más próxima.

La muestra alberga 54 pinturas, diez dibujos con diferentes técnicas, 33 grabados (monotipos) que centran su temática en la gastronomía del Quijote, cuatro serigrafías, dos esculturas y varios libros de poesía inédita ilustrados con autores como Antonio Gamoneda, Julio Llamazares, Ramón Núñez, Alfonso García o Juan Carlos Mestre.

Además, se incorporan dos vídeos documentales del happening 'Trashumus' y de la acción 'Queimoss', así como un conjunto de fotografías de estas dos iniciativas, dos hitos fundamentales tanto en la trayectoria artística de Sendo como en el panorama artístico leonés, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

TRAYECTORIA

Sendo nació en San Justo de la Vega en 1948. Quedó huérfano muy joven, estudió en el Seminario de Astorga y posteriormente se trasladó a Madrid para matricularse en la Escuela de Arquitectos Técnicos, etapa que dejó huella indeleble en su pintura en forma de geometría evidente o subyacente. Pasó a estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid y en Bilbao, donde se licenció.

Realizó varios viajes con su vespa por Francia, Italia, Grecia, Portugal y Marruecos, donde descubrió múltiples realidades de su interés, entre ellas a los pintores clásicos italianos. Colaboró en diferentes proyectos multidisciplinares con el artista experimental Ángel Cosmos, escritor, poeta visual, músico radical, performer y curador.

En 1979 obtuvo la cátedra de Dibujo y trabajó en el instituto de Astorga. Después de un intenso trabajo creativo y de su despedida simbólica con la acción 'Queimoss', se trasladó a Portugal y trabajó en el Instituto Español de Lisboa.

MÚLTIPLES EXPOSICIONES Y PREMIOS

Después de su estancia en Portugal regresó a su casa de San Justo de la Vega para poder contemplar desde la ventana de su estudio la Vega del Tuerto y el Teleno, su gran refugio creativo. Realizó múltiples exposiciones individuales y colectivas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, León, Lisboa, México, Praga, Varsovia, Okinawa, Sunday City y Fundación Miró, entre otros lugares, y obtuvo importantes premios de dibujo y diseño como el Internacional de Diseño de Múnich.

'Sendo: el movimiento, lo trágico, la ruina y lo literario como creación' podrá verse en la Sala Provincia del Edificio Fierro con entrada libre y en horario de martes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.