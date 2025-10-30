El ILC reúne sus últimas adquisiciones en la Sala Provincia y en el CLA con 274 obras de 142 artistas vinculados a León

Una de las piezas que se mostrarán desde mañana en la exposición 'Últimas incorporaciones a la colección de arte del ILC'. - ILC

LEÓN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las últimas incorporaciones de obras a la colección de arte del Instituto Leonés de Cultura (ILC) se mostrarán en la Sala Provincia y el Centro Leonés de Arte (CLA) en la exposición 'Últimas incorporaciones a la colección de arte del ILC', que se inaugurará mañana a las 19.30 horas con 274 obras de 142 artistas vinculados a León.

La propuesta se centra en las piezas más recientemente integradas en la colección de arte actual del ILC de la Diputación Provincial, una exposición que incluye aportaciones "fundamentales", formalizadas tanto por compras como por donaciones o depósitos indefinidos, y que por diferentes causas no se habían mostrado aún de forma específica, según ha explicado el director de Arte y Exposiciones, Luis García Martínez.

Al respecto, ha señalando que algunas obras habían formado parte de muestras individuales en la Sala Provincia, en el CLA o en colectivas itinerantes generadas por el Departamento y presentadas en diferentes lugares de la provincia.

Esta muestra pretende, además de ser un espacio divulgativo, poner en valor el trabajo "silencioso pero constante" que se realiza en el ILC desde hace más de treinta años por generar una colección de arte que tenga "entidad, sentido y significación propia". "Una colección con sentido único e identitario en relación a la historia de la Diputación y su interacción con la cultura leonesa desde la perspectiva de las artes plásticas", ha destacado Luis García, también comisario de la exposición.

En este sentido, ha añadido que resultan "claves" en la colección las aportaciones del 'Legado Juan Manuel Díaz Caneja', integrado por sesenta pinturas; los fondos del Museo de Arte Contemporáneo creado por Antonio Gamoneda correspondientes a los años setenta; el conjunto de obras de artistas leoneses becados en estudios de Bellas Artes y Artes y Oficios, y también a través de ayudas o premios.

Por otro lado, se deben tener en cuenta las incorporaciones realizadas en el ámbito del grabado por José Gómez Isla como responsable del departamento en los primeros años noventa.

"IMPRESCINDIBLES"

Al mismo tiempo, el ILC ha puesto de manifiesto la "destacada aportación" a la colección de obra realizada en los últimos treinta años por artistas "imprescindibles" en la historia del arte en León, como es el caso de Castorina, Modesto Llamas, Herminia de Lucas, Juan Carlos Uriarte, Antonio García García (Toño), Isidro Valcuende o Amancio González.

Igualmente, ha resaltado el trabajo de otros artistas emergentes como Juan Manuel Villanueva, José Luis González Macías, Carmen García, Juan Rafael, Nadia Desiré, Rafael Anel Granizo, Santos Javier o Carlos Cuenllas, así como las obras que proceden de artistas vinculados a León de alguna forma, como Pepe Fuentes, Tadanori Yamaguchi, Pelayo Ortega o David del Bosque.

Además, ha subrayado las interrelaciones del ILC con creadores de ámbito nacional o internacional o las generadas por artistas leoneses o dinamizadores culturales, como la destacada labor llevada a cabo por Gustavo Vega para la creación del fondo de poesía visual; el artista y editor gráfico Fermín Santos con sus series de Amalgama Gráfica y otras publicaciones que vinculan literatura y grabado o el caso "emblemático" del editor José Sevillano y su "excelente trabajo" con las ediciones de carpetas gráficas en las cuales se relacionan destacados artistas plásticos nacionales e internacionales.

Por otra parte, se ha referido a Castro Prieto y la gestión que realiza en el ámbito de la fotografía creativa junto a su hijo Mario Castro, quien reside durante una parte significativa del año en tierra leonesa generando una destacada dinamización y contacto con la fotografía nacional.

En concreto, participan en la exposición algo más de 142 artistas, algunos ya fallecidos como Eduardo Arroyo, Benjamín Palencia, Serafín Palombi, Elías Benavides, Ángel García Vázquez o Miguel Ángel Febrero.

DIFERENTES GENERACIONES

Los autores vinculados a la plástica proceden de diferentes generaciones, que van desde los años cincuenta hasta el momento actual y sus trabajos se pueden inscribir en diferentes ámbitos creativos o multidisciplinares.

Así, están presentes distintos procedimientos como pintura, escultura, poesía visual, instalaciones, fotografía, grabado, dibujo, diseño gráfico, ilustración, cerámica, manuscritos, bocetos y libros de artista, algunos con vinculación a escritores y poetas como André Malraux, Antonio Gamoneda, Juan Carlos Mestre, San Juan de la Cruz o Vicente Aleixandre.

En la propuesta se incorporan creadores y creadoras tanto nacidos en León ciudad, caso de Elías García Benavides, Manolo Jular, Alberto García Alix, Ángel García, Manuel Ángel o Juan Manuel Villanueva, como en la provincia, como Isidro Tascón, Antonio Herrero, Baudilio Soto, Ramón Isidoro o Esperanza Merino.

También están presentes autores de otras poblaciones españolas o del extranjero pero fuertemente vinculados a la provincia, como Pepe Fuentes, Concha Sáez, Pablo Maojo, Miguel Galano, Cristina García Rodero, Juan Manuel Castro Prieto, Elvira Fustero, Serafín Palombi, Tadanori Yamaguchi o Helena Andersson.

AMPLIO ESPECTRO DE EXPERIENCIAS CREATIVAS

La exposición presenta un amplio espectro de experiencias creativas que van desde una revisión del expresionismo figurativo gestual e incluso matérico a la abstracción más estricta y geométrica, con propuestas próximas a una relectura del Op Art, del constructivismo o el minimalismo, sin dejar de lado una versión de la abstracción lírica y del informalismo.

Al mismo tiempo, está presente la poesía visual, algunas versiones neoconceptuales y un amplio espectro de propuestas que aproximan al espectador a la realidad de la fotográfica artística actual y del fotoperiodismo.

Se incorpora asimismo la cerámica artística y varias relecturas del torno, el rakú y la experimentación con esmaltes o el tratamiento escultórico, mientras que el diseño gráfico tiene presencia con obras que van desde el cartelismo crítico a la ilustración ecológica. A la vez, se incorpora un amplio panorama de obra gráfica que aporta una amplia visión de su situación actual.