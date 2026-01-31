El ILC rinde tributo al legado del artista leonés Manuel Jular con una gran exposición sobre su trayectoria

Luis García Martínez, Emilio Manuel Martínez, Emilio Gancedo y Violeta Ordóñez en la inauguración de la exposición 'Creatividad insurgente' sobre Manuel Jular en el Instituto Leonés de Cultura - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) rinde un homenaje a Manuel Jular con una de las mayores exposiciones producidas por el organismo autónomo de la Diputación Provincial en los últimos años, y cuyo principal objetivo es reivindicar el legado creativo de este pintor, escultor, ilustrador, muralista, diseñador gráfico e historietista considerado uno de los más destacados artistas leoneses contemporáneos, y cuya influencia y huella en la escena nacional ha sido "muy notable".

El título de esta histórica muestra, 'Creatividad insurgente', tal y como ha explicado el director de Arte y Exposiciones del ILC --y comisario de la exhibición--, Luis García Martínez, hace referencia al sentido crítico, vital y reiterado, tan acentuado en Jular por un "profundo inconformismo" en relación a sus aportaciones y descubrimientos plásticos.

García también ha explicado que Jular se reinventó de forma permanente en un discurrir secuencial de rupturas y cambios fuera de los cánones artísticos, una "expresión pura de libertad" desde sus primeros pasos en los inicios de los años cincuenta del siglo pasado hasta sus últimos trabajos con herramientas digitales en el siglo XXI.

Ubicada en tres espacios expositivos diferentes --la Sala Provincia y la Sala Polivalente en el Edificio Fierro, y la planta baja del Centro Leonés de Arte (CLA)--, la muestra permanecerá abierta hasta el 25 de marzo de 2026, tiempo a lo largo del cual se complementará con distintas actividades como conferencias y coloquios que facilitarán una aproximación desde variadas perspectivas a la figura poliédrica de Manuel Jular Santamarta.

'Creatividad insurgente' podrá verse gratuitamente de martes a viernes de 17.00 a 20.00, sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00, domingos y festivos de 11.00 a 14.00.

El acto de inauguración ha contado con las intervenciones del diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán, y del responsable del Departamento de Arte del ILC, Luis García, con un breve recital a cargo de la joven violonchelista Violeta Ordóñez Arce, un guiño al gran melómano que fue Manuel Jular.

A la presentación han acudido también el coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo, miembros de la familia del artista, prestadores de obras y representantes institucionales con los que Jular mantuvo una relación directa.