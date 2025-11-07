Una imagen de la procesión de la Hermandad Universitaria protagoniza el cartel de la Semana Santa de Salamanca 2026

Un momento del acto de ayer.
Un momento del acto de ayer. - AYUNTAMIENTO
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 7 noviembre 2025 10:23

SALAMANCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo acogió ayer por la noche la gala de presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Salamanca 2026, que tendrá como protagonista a la Hermandad Universitaria.

Una cita que marca el comienzo de la cuenta atrás hacia una de las celebraciones "más emblemáticas" de la ciudad. Durante el acto, la concejala de Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín, transmitió su reconocimiento "a todos los que hacen posible" la Semana Santa salmantina y el "compromiso con la promoción y el apoyo a una celebración tan profundamente arraigada en la ciudad".

Junto a ello, Seguín aseguró que esta presentación del cartel marca simbólicamente el inicio de la cuenta atrás para celebrar la Semana Santa. "La ciudad comienza a prepararse para vivir unos días de fervor, emoción y belleza que los salmantinos llevamos grabados en el corazón", dijo.

El cartel de este año tiene como protagonista a la Hermandad Universitaria, cuya imagen ha sido la ganadora del XLI Concurso de Fotografía 'Semana Santa Salmantina - Memorial Lorenzo Rodríguez Durán'. Este primer premio corresponde a la fotografía 'La luz de la sabiduría', de David Gómez Rollán. La fotografía clasificada en segundo lugar, y que será portada de la revista Christus de 2025, es la titulada 'Humildad', de Alfonso Barco Martín, y el accésit Piedra Dorada corresponde a la fotografía 'Penitencia', de Antonio Martín Schmitt.

La obra ganadora muestra en primer plano a los cofrades portando sus características cruces y, al fondo, una de las paredes de la Iglesia de la Clerecía, sobre la que se distinguen varios vítores y las sombras de las imágenes del Cristo de la Luz y de Nuestra Señora de la Sabiduría, tal y como ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La concejala de Tradiciones felicitó al autor de la fotografía ganadora, así como a todos los participantes en el concurso "por su sensibilidad y talento, y por contribuir, a través de sus cámaras, a mantener viva la emoción de la Semana Santa". "Cada obra presentada es una muestra de devoción, de respeto y de amor por nuestras tradiciones", añadió Carmen Seguín.

La elección de la Hermandad Universitaria para ilustrar el cartel anunciador de 2026 coincide con la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca. En este sentido, la edil de Tradiciones aseguró que tanto la imagen como esta efeméride "invita a reflexionar sobre la fuerza del pensamiento, de la palabra y del saber como motores de la identidad de Salamanca, así como sobre la importancia y la destacada figura que juega la ciudad en todos los campos".

Junto a ello, la concejala subrayó la majestuosidad de la Semana Santa salmantina, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, y valoró la entrega de las hermandades y cofradías que la hacen posible.

"La Semana Santa no empieza ni termina en una fecha concreta. Se construye día a día, con cada ensayo, con cada encuentro, con cada pequeño gesto de quienes la mantienen viva los 365 días del año", añadió para animar a todos los salmantinos a "aprovechar este tiempo de preparación, participar en las actividades programadas y vivir intensamente cada momento que antecede a la Semana Santa".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado