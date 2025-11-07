Una imagen de la procesión de la Hermandad Universitaria protagoniza el cartel de la Semana Santa de Salamanca 2026

SALAMANCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo acogió ayer por la noche la gala de presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Salamanca 2026, que tendrá como protagonista a la Hermandad Universitaria.

Una cita que marca el comienzo de la cuenta atrás hacia una de las celebraciones "más emblemáticas" de la ciudad. Durante el acto, la concejala de Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín, transmitió su reconocimiento "a todos los que hacen posible" la Semana Santa salmantina y el "compromiso con la promoción y el apoyo a una celebración tan profundamente arraigada en la ciudad".

Junto a ello, Seguín aseguró que esta presentación del cartel marca simbólicamente el inicio de la cuenta atrás para celebrar la Semana Santa. "La ciudad comienza a prepararse para vivir unos días de fervor, emoción y belleza que los salmantinos llevamos grabados en el corazón", dijo.

El cartel de este año tiene como protagonista a la Hermandad Universitaria, cuya imagen ha sido la ganadora del XLI Concurso de Fotografía 'Semana Santa Salmantina - Memorial Lorenzo Rodríguez Durán'. Este primer premio corresponde a la fotografía 'La luz de la sabiduría', de David Gómez Rollán. La fotografía clasificada en segundo lugar, y que será portada de la revista Christus de 2025, es la titulada 'Humildad', de Alfonso Barco Martín, y el accésit Piedra Dorada corresponde a la fotografía 'Penitencia', de Antonio Martín Schmitt.

La obra ganadora muestra en primer plano a los cofrades portando sus características cruces y, al fondo, una de las paredes de la Iglesia de la Clerecía, sobre la que se distinguen varios vítores y las sombras de las imágenes del Cristo de la Luz y de Nuestra Señora de la Sabiduría, tal y como ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La concejala de Tradiciones felicitó al autor de la fotografía ganadora, así como a todos los participantes en el concurso "por su sensibilidad y talento, y por contribuir, a través de sus cámaras, a mantener viva la emoción de la Semana Santa". "Cada obra presentada es una muestra de devoción, de respeto y de amor por nuestras tradiciones", añadió Carmen Seguín.

La elección de la Hermandad Universitaria para ilustrar el cartel anunciador de 2026 coincide con la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca. En este sentido, la edil de Tradiciones aseguró que tanto la imagen como esta efeméride "invita a reflexionar sobre la fuerza del pensamiento, de la palabra y del saber como motores de la identidad de Salamanca, así como sobre la importancia y la destacada figura que juega la ciudad en todos los campos".

Junto a ello, la concejala subrayó la majestuosidad de la Semana Santa salmantina, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, y valoró la entrega de las hermandades y cofradías que la hacen posible.

"La Semana Santa no empieza ni termina en una fecha concreta. Se construye día a día, con cada ensayo, con cada encuentro, con cada pequeño gesto de quienes la mantienen viva los 365 días del año", añadió para animar a todos los salmantinos a "aprovechar este tiempo de preparación, participar en las actividades programadas y vivir intensamente cada momento que antecede a la Semana Santa".