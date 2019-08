El impacto de la vuelta al cole en las familias de CyL se eleva este año un 1,73 por ciento

Publicado 29/08/2019 19:07:20 CET

Cifra el desembolso medio entre los 2.040 euros si se elige un colegio privado, los 1.273 de uno concertado o los 722 de uno público

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El impacto del inicio del curso escolar en el presupuesto de las familias de Castilla y León se verá incrementado en un 1,7 por ciento con respecto al anterior, según el informe de la Unión de Consumidores, que, como primera medida de ahorro, aconseja reutilizar todo el material que sea posible de otros años en aras a un consumo responsable y sostenible, así como comparar precios y aprovechar ofertas y descuentos.

Del estudio realizado, se desprende que la vuelta al colegio en nuestra Comunidad sigue siendo muy desigual. Así, las cantidades medias obtenidas varían en función del colegio elegido.

Si se opta por un colegio privado el desembolso medio a realizar asciende a la cifra total de 2.040 euros (incluyendo la primera mensualidad). En el caso de un colegio concertado la cifra se sitúa en los 1.273 euros y en el colegio público es de 722 euros.

Estas cifras pueden disminuir algo en relación con la situación en que se encuentre el alumno a efectos de poder ser beneficiario de las ayudas que, entre otras, la Comunidad Autónoma establece (libros, comedores, transporte.) Si el uniforme es preceptivo el gasto se encarece de manera importante.

Se trata de la partida más fuerte (a excepción de la matrícula y mensualidad en los privados), siendo el gasto medio de unos 340 euros en los colegios privados, acercándose al 17% del desembolso total en este tipo de colegios, así como en los concertados en los que se requiera superando el 25% de la cifra total.

Por sexos no existe una diferencia de precio considerable entre uniformes. En los colegios públicos los niños no suelen llevar uniforme, en algunos casos una bata, no obstante, el gasto para la familia es, a veces, superior al coste de un uniforme puesto que los niños y adolescentes, hoy en día, están sumamente influenciados por las modas y las marcas. Entre una prenda de una marca conocida y otra que no lo sea la diferencia de precio puede llegar a ser de más del doble.

La Unión de Consumidores aconseja, a la hora de realizar estas compras, hacer una lista antes de salir de casa, no dejarse llevar en exceso por las preferencias de los niños, e intentar evitar el gasto excesivo (p.ej. las mochilas pueden reutilizarse y las marcas blancas suponen ahorro que puede llegar al 20-30%).

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR

El precio medio de los libros de texto para este curso está sobre los 270 euros, dependiendo del curso en el que nuestros hijos estén matriculados, ya que, por lo general, cuanto más avanzado sea, más caro resultarán los libros.

Aquí se aboga por tener en cuenta la posibilidad de optar a las ayudas de las administraciones, al programa RELEO PLUS, e incluso cuando es posible a reutilizar los libros de hermanos mayores, o de otros familiares. A esta cantidad hay que sumar el del resto del material escolar (estuche, mochila, lápices, reglas, compás, carpetas, etc....) que supone de media superar los 100 euros.

GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO

Desde la Unión de Consumidores se sigue demandando la implantación total de la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria gratuita, sobre todo teniendo en cuenta que los diferentes sistemas y criterios de ayudas para la compra o disposición de libros de texto entre unas comunidades y otras generan, según denuncia, una importante desigualdad del impacto económico para los padres, más aun en aquellas familias en situación de dificultades económicas.

Esa gratuidad, como así precisa, debería complementarse con el modelo de reutilización, en cuanto a la reducción del gasto, pero también porque fomenta en el alumno valores de responsabilidad y respeto por el material de trabajo, como es uno de los objetivos que pretende el programa citado.

COMEDOR ESCOLAR

El comedor escolar es un servicio utilizado cada vez en mayor medida para poder conciliar el horario escolar de los menores con el horario de trabajo de los padres. Cuando se hace uso del comedor del colegio y del transporte escolar el gasto aumentará considerablemente si no se tiene opción a las ayudas de la Administración.

Los gastos en comedor en los colegios públicos de Castilla y León se mantienen en un lugar medio en comparación con el resto de comunidades.

En el caso de que sea necesario el uso del comedor escolar, la Unión de Consumidores ve conveniente que los padres se involucren en la supervisión de los menús de sus hijos ya que la nutrición de éstos va a depender en gran medida de la dieta que consuman en los colegios.

En cuanto al transporte escolar, las cuestiones sobre la seguridad en el mismo, el estado de conservación de los autobuses, la excesiva duración de los viajes dada la configuración territorial de Castilla y León, así como la posibilidad de que se produzca un accidente, son cuestiones que siempre preocupan a las familias, por lo que aboga por que los organismos competentes velen por su correcto funcionamiento.