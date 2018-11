Inaugurada en Zamora una exposición documental sobre Baltasar Lobo acercará la obra del escultor a los estudiantes

Publicado 07/11/2018 16:04:25 CET

ZAMORA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Acercar y dar a conocer la vida y obra del escultor Baltasar Lobo a todos los zamoranos en general y a los estudiantes de los centros escolares rurales de Primaria y Secundaria en particular, es el objetivo de la exposición documental itinerante sobre Baltasar Lobo, Inteligencia y Sensibilidad en el Arte de la Abstracción', que este miércoles se ha inaugurado en el Museo Provincial de Zamora.

La presentación y apertura de la exposición ha contado con la presencia de la presidenta de la asociación Amigos de Baltasar Lobo,

Concha González, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, y la jefa del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, Pilar Alonso, junto con los principales responsables de la realización de la exposición, Conchi Badillo y Carlos Andrés Fernández.

La concejal de Cultura ha recordado que esta muestra forma parte del

programa de actividad conmemorativas del 25 aniversario del muerta del

escultor de Cerecinos de Campos, promovido por la Fundación Baltasar Lobo y el Ayuntamiento de Zamora, y ha agradecido la labor que está desarrollando la asociación de Amigos de Baltasar Lobo y la colaboración de la Junta de Castilla y León para la promoción de su obra.

Asimismo, ha indicado que este es un paso más, junto con los talleres infantiles, el ciclo de conferencias o el documental elaborado por Agustín Remesal, "para llevar a Lobo más allá del Museo y de la propia ciudad".

Concha González ha revelado que es propósito de estas acciones es el de "integrar plenamente a Lobo en el patrimonio cultural de la ciudad y que sea conocido también en la provincia, porque si no se conoce algo, no se valora y no se potencia". Y ha recordado el objetivo final de la asociación que es la dotación de un Centro de Arte como sede definitiva de la obra de Lobo y potenciar su obra a través de colecciones y centros de arte públicos estatales.

Para ello, ha considerado fundamental para ello la colaboración institucional, como se está produciendo en estos momentos con la Fundación Baltasar Lobo, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León.

Respecto al contenido de la exposición, en la que Conchi Badillo y Carlos Andrés Fernández llevan trabajando desde finales del pasado año, ha manifestado que pretende transmitir un mensaje "básico y equilibrado, suficiente para abrir la curiosidad de los alumnos del medio rural de la provincia sobre la obra del escultor de Cerecinos de Campos".

Con una descripción cronológica desde su niñez en Cerecinos de Campos a la formación académica, los primeros trabajos, el compromiso social en

Madrid, la guerra civil, el exilio, las maternidades, Escuela de París y su consagración como artista, ilustrados con más de ochenta fotografías, la exposición muestra a través de distintos paneles, de una forma didáctica y amena toda la vida y obra del escultor, lo que permitirá acercar posteriormente y con un conocimiento suficiente a la obra real.