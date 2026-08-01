El incendio de Burgohondo (Ávila) se mantiene en gravedad 2 con un comportamiento "dentro de lo esperable"

Casa calcinada por el incendio forestal, a 29 de julio de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

ÁVILA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio forestal declarado el pasado 22 de julio en Burgohondo (Ávila), que continúa en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), transcurrió el viernes "dentro de lo esperable", con pequeñas reproducciones controladas y los trabajos centrados en la eliminación de puntos calientes y el aseguramiento del perímetro.

Así lo explicó el director técnico de Extinción, Pablo Montejo, en declaraciones difundidas a los medios, en las que explicó que a lo largo de la jornada del viernes se registraron pequeñas reproducciones, casi todas ellas dentro del perímetro del incendio, que fueron atendidas con rapidez mediante la intervención de medios aéreos y personal terrestre.

El operativo mantiene como prioridad la vigilancia del perímetro y el control de los puntos calientes que permanecen en la zona afectada para evitar reactivaciones del fuego.

Asimismo, precisó que los efectivos trabajan sobre el perímetro con herramienta manual para consolidar las labores de extinción y reforzar las zonas más sensibles.