Un incendio cerca de la rotonda de Oteruelo de la Valdoncina (León) obliga a cortar la N-120 y desalojar un bar

Un incendio cerca de la rotonda de Oteruelo en León obliga a cortar la N-120 y desalojar un bar - JCYL

LEÓN, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la tarde de este martes en la rotonda de acceso a la pedanía de Oteruelo de la Valdoncina, en León, ha obligado a cortar la N-120 entre la rotonda y el Polígono Industrial de Trobajo del Camino y desalojar un bar debido al fuego, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

El incendio se ha originado a las 18.25 horas por causas que se investigan y en el lugar trabajan seis medios, entre ellos tres agentes medioambientales, una cuadrilla, una autobomba y un helicóptero de la Junta, según datos de la plataforma de incendios Inforcyl.

La Policía ha cortado la circulación por la poca visibilidad a consecuencia del humo desde la ermita de Oteruelo dirección salida y por el momento las llamas afectan a pastos.