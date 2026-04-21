Trasladados trabajadores de la empresa de autobuses de Burgos por la presencia de fibrocemento en las naves

Varios autobuses quemados en las cocheras municipales tras la extinción de un incendio, a 21 de abril de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). El incendio originado en las cocheras municipales del Ayuntamiento de Burgos ha provocado importantes daños - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grave incendio declarado esta madrugada en las cocheras municipales, que ha destruido 39 de los 75 autobuses que componen la flota de la ciudad, ha obligado al Consistorio a trasladar a parte de la plantilla como medida preventiva debido a la presencia de fibrocemento en las naves afectadas.

De esta manera, los trabajadores municipales que operaban en la zona serán trasladados al descubrirse la presencia de fibrocemento. Cinco de ellos desempeñarán sus funciones en el edificio de brigadas, mientras que otros tres han sido reubicados en el área de relaciones laborales.

Paralelamente, el departamento de Personal trabaja en la reorganización de los cuadrantes de los conductores que esta mañana acudían a sus puestos sin conocer la gravedad de lo ocurrido.

Respecto al origen de las llamas, las autoridades han pedido cautela y la Policía Científica ya se encuentra en el lugar de los hechos para las primeras inspecciones oculares para determinar las causas del incendio, de las que por el momento no se tienen detalles concluyentes.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha reconocido que "el transporte público se verá inevitablemente afectado" y no se podrá "trabajar de la misma manera".

La prioridad inmediata es localizar "autobuses de refuerzo" para minimizar el impacto en el servicio ciudadano. En este sentido, se han iniciado contactos de urgencia con distintos alcaldes y empresas del sector.

Se han mantenido conversaciones con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y los regidores de Valladolid y Madrid, Jesús Julio Carnero y José Luis Martínez-Almeida, para solicitar la cesión provisional de unidades que puedan ser retiradas de sus flotas actuales y ayuden a cubrir la carencia de vehículos en tanto se gestiona la reposición definitiva.

El proceso de compra de nuevos autobuses suele demorarse entre siete y ocho meses, lo que complica una solución inmediata por las vías ordinarias de adquisición.