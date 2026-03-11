Detenido el presunto autor del incendio que ha costado la vida a tres mujeres en Miranda (Burgos)

Archivo - Sucesos.- Una joven resulta herida tras volcar su turismo y dar varias vueltas de campana en Madridanos (Zamora) - EMERGENCIAS CYL 1-1-2 - Archivo

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 11 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha asegurado que el incendio que la pasada noche se desató en una vivienda de la localiad de Miranda de Ebro y que ha provocado la muerte de tres mujeres ha sido "provocado" por una persona que se ha presentado en la comisaría y ha sido detenido.

Así lo ha anunciado De la Fuente en la comparecencia ante los medios de comuniacion donde ha estado acompañado por el el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso, y por la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando.

El incendio se ha producido esta noche en el incendio registrado esta noche en una vivienda de la calle Fuente, en el centro de la localidad, y además de las tres mujeres fallecidas han resultado heridas otras cuatro personas, entre ellas dos niños de 11 y 7 años, han resultado heridas y evacuadas al hospital, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales y del servicio de emergencias 112.

Según la información facilitada por la Policía Local de Miranda de Ebro al Centro Coordinador de Emergencias, las fallecidas son tres mujeres de 78, 58 y 23 años.