El incendio de Fermoselle (Zamora) mejora y baja a gravedad 1, aunque el calor y el viento complicarán la tarde

Tierra quemada por un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, entre Muga y Formariz, Zamora, Castilla y León (España) - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio forestal de Fermoselle (Zamora) es este sábado más favorable que la de la jornada anterior gracias a los trabajos desarrollados durante la noche, favorecidos por una humedad relativa cercana al 80 por ciento, lo que ha motivado que la Junta haya rebajado su peligrosidad a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, si bien las previsiones meteorológicas para la tarde vuelven a ser "desfavorables" para las labores de extinción.

Así lo ha detallado el Ejecutivo autonómico en el balance ofrecido a los medios, en el que ha señalado que la dificultad de acceso a las zonas más escarpadas, próximas a los ríos Tormes y Duero, impide extinguir por completo algunos pequeños focos, cuya eliminación definitiva requerirá el empleo de medios aéreos y agua.

De cara a la tarde, las previsiones apuntan a un escenario más complicado para la extinción, con temperaturas de hasta 34 grados, una humedad relativa del 16 por ciento y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, condiciones que podrían favorecer reactivaciones del fuego.

Ante esta situación, el operativo de lucha contra incendios de Infocal centrará sus esfuerzos en prevenir cualquier reactivación durante las horas de mayor riesgo y consolidar el perímetro alcanzado tras la evolución favorable registrada durante la noche.