El incendio obliga a desalojar Murias de Ponjos y permite regresar a los vecinos de Inicio y Trascastro (León)

Zona quemada por el incendio forestal, a 24 de julio de 2026, en Ponjos, León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado este sábado el desalojo de la localidad leonesa de Murias de Ponjos, con alrededor de una veintena de vecinos evacuados, a causa de la evolución del incendio forestal declarado en la zona, mientras que se ha permitido regresar a sus casas a los vecinos de Inicio y Trascastro.

La decisión se ha adoptado durante la reunión celebrada esta tarde en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para analizar la evolución del fuego.

Asimismo, el Cecopi ha autorizado el realojo de los vecinos de las localidades de Inicio y Trascastro, que habían sido desalojadas previamente.

De este modo, en estos momentos permanecen evacuadas las localidades de Murias de Ponjos, Ponjos, Andarroso, Rosales y Folloso.

Mientras tanto, numerosos medios de extinción trabajan sobre el terreno para tratar de contener el avance de la cabeza del incendio.