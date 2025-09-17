Incendio de pacas de paja en un almacén de Alar del Rey (Palencia), con un herido con quemaduras en un brazo

ALAR DEL REY (PALENCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Bomberos de la Diputación de Palencia y efectivos del Servicio de Extinción de incendios de la Junta intervienen en la extinción de un fuego que se ha originado esta tarde en un almacén en Alar del Rey y que ha afectado inicialmente a unas pacas de paja, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 17.11 horas, que es cuando el 112 ha recibido 19 llamadas que avisaban de un incendio de pacas de paja en un almacén de cereal a las afueras de Alar del Rey.

El aviso ha sido turnado a los Bomberos de la Diputación de Palencia, al centro provincial de mando de Medio Ambiente y a la Guardia Civil. Emergencias Sanitarias-Sacyl ha movilizado hasta el lugar una ambulancia para atender a un varón de unos 50 años, consciente, que presentaba quemaduras en un brazo.

Las llamas del almacén han provocado también un fuego, con un Índice de Gravedad (IGR) 0, que ha afectado a una superficie cuya extensión no ha sido especificada y que está compuesta por zona arbolada, matorral, pasto y terreno agrícola.