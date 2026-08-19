El incendio de Pinofranqueado (Cáceres) salta a la provincia de Salamanca a través de Agallas - JCYL

SALAMANCA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en la localidad salmantina de Vegas de Domingo Rey, en el municipio de Agallas, tras saltar el fuego que afecta a Pinofranqueado (Cáceres) desde el martes y que ha afectado ya a unas 1.600 hectáreas, según han confirmado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente a Europa Press.

De igual forma y según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico a través de la plataforma Inforcyl, en la que se ha denominado a este incendio en la provincia salmantina como Vegas de Domingo Rey, que se ha declarado de IGR 1 ante la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo.

Para luchar contra el avance de las llamas trabaja en el lugar un operativo formado por 30 medios aéres y terrestres, entre ellos tres técnicos, seis agentes medioambientales, tres cuadrillas, cuatro autobombas, tres bulldozer, siete brigadas ELIF/BRIF, cuatro aeronaves y bomberos.