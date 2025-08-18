El incendio en Porto (Zamora) vuelve a Sanabria y afecta ya a 5.600 hectáreas

Vecinos caminan por la zona calcinada por el incendio forestal que se originó en Puercas de Aliste. - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que afecta al término municipal de Porto, en Zamora, afecta ya a 5.600 hectáreas y preocupa las fuertes ráfagas de viento cambiante que ha hecho que los flancos se giren hacia el Lago de Sanabria.

Según informa la Consejería a través de su cuentan en la red social 'X', el fuego sufre "condiciones extremas" desde que se originó el pasado 14 de agosto "con ráfagas de viento muy cambiantes de hasta 80 kilómetros hora que lo han expandido en direcciones inesperadas".

Ahora, vuelve hacia el Lago de Sanabria, ha añadido la Consejería que cifra en 5.600 hectáreas las afectadas por las llamas.