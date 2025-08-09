El incendio de una vivienda en Salamanca obliga a trasladar a una mujer al hospital

SALAMANCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado en una vivienda unifamiliar del número 75 de la calle Hermanas Fidalgo Morales de Salamanca ha obligado a trasladar a una mujer afectada al Complejo Asistencial Universitario, según ha informado el 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar minutos antes de las 11.18 horas, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba de que salía humo de una vivienda situada en la mencionada calle, donde una mujer pedía auxilio y podría necesitar asistencia sanitaria.

El 112 ha informado del suceso a la policía Local, Nacional, a los bomberos de Salamanca y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha enviado efectivos a la zona para atender a la mujer afectada. Finalmente, la mujer afectada ha sido trasladada al C.A.U. de Salamanca.