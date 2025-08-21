Los incendios forestales mantienen cortadas ocho carreteras en CyL, la mayoría en León

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales que afectan a varios puntos de Castilla y León mantienen cortadas ocho carreteras en la Comunidad, la mayoría de ellas en las provincias de León y Zamora.

En concreto, permanecen cortadas en la provincia de León las carreteras N-621 en Boca de Huérgano, LE-2703 en Portilla de la Reina, LE-4212 en Cariseda, LE-5228 en Bouzas y LE-7311 en Nogar.

En el caso de la provincia zamorana están cortadas debido al fuego la ZA-103 y ZA-104 en Vigo de Sanabria, mientras que en Palencia es la P-217 en Cardaño de Abajo la vía afectada.