Una incidencia en una línea de tensión deja sin luz a Santovenia de Pisuerga (Valladolid)

Archivo - Entrada a la localidad de Santovenia de Pisuerga. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en la línea media de tensión de Cabezón deja sin luz, en estos momentos, a unos 3.000 vecinos en Santovenia de Pisuerga, según ha informado Iberdrola a Europa Press.

En concreto, el problema se ha detectado en la subestación de Cigales y operarios de la energética están trabajando desde las 17.00 horas para intentar recuperar la normalidad cuanto antes.

Desde el Consistorio de Santovenia, a través de sus canales de comunicación, se ha informado que la avería es "ajena" al Ayuntamiento y que están "en contacto con la compañía para asegurar que se cumplan los plazos previstos".

Según ha indicado la compañía en un mensaje de texto a los afectados, la reposición de la electricidad estaba prevista sobre las 18.10 horas, si bien a esa hora continuaba el apagón.