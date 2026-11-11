Sin incidencias en Palencia y con la presencia de piquetes en zonas industriales y comerciales

PALENCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga general en la provincia de Palencia transcurre con tranquilidad y sin incidencias, tal y como ha informado la Subdelegación del Gobierno. En la capital, un piquete de unas 60 personas ha retrasado la salida de los autobuses urbanos de Palbus e interurbanos de La Regional y otro piquete de unas 50 personas ha demorado la salida de una máquina de limpieza municipal.

De madrugada, también ha habido piquetes informativos en los polígonos industriales de Dueñas y Venta de Baños, mientras que otros han recorrido los comercios de la calle Mayor durante la mañana para explicar los motivos de la huelga y pedir a sus responsables que se sumaran a la convocatoria, lo que ha provocado la interrupción de la actividad, de forma momentánea,en algún establecimiento.

El subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, ha explicado que los centros de trabajo han abierto con normalidad en los polígonos y en las zonas comerciales de toda la provincia y que la Policía Nacional ha mediado en todos los casos para facilitar el diálogo y prevenir altercados. "Quienes no secundan la huelga o prestan servicios mínimos han podido acceder perfectamente a sus puestos de trabajo", ha asegurado Santiago.

Las concentraciones convocadas por las organizaciones sindicales a las 12.30 horas en Guardo y Aguilar de Campoo también se han finalizado sin incidentes. Según el recuento de la Guardia Civil, han participado 60 personas en Guardo y 20 en Aguilar de Campoo.

A la manifestación convocada en la capital a las 19.30 se espera una mayor afluencia y el dispositivo de seguridad seguirá activo para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga y el acceso a sus puestos de quienes no la secundan.