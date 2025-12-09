Las industrias culturales de Burgos suman 3.170 afiliados, un 2% de los trabajadores de la provincia

La secretaria de FAE Burgos, Emiliana Molero; la presidenta de Pro Burgos, Andrea Ballesteros; y el profesor de la Universidad de Burgos, Pablo Arranz. - EUROPA PRESS

BURGOS 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las industrias culturales de Burgos aglutinan a 3.170 personas afiliadas, lo que supone el 2,01 por ciento de los trabajadores de la provincia de Burgos, según el Estudio de las Industrias Culturales y Creativas, un trabajo integrado en la estrategia de Burgos 2031 llevado a cabo por la Sociedad para la Promoción y Desarrollo (ProBurgos) del Ayuntamiento, la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) y la Universidad de Burgos.

Según los datos recogidos, este tipo de industria reúne en Burgos a 3.170 personas afiliadas, de los que 1.942 son empleados en el Régimen General y 1.228 autónomos, ha explicado la secretaria de FAE, Emiliana Molero.

Las tres entidades que han elaborado el estudio han incidido en que el estudio ofrece "una base de conocimiento necesaria" para orientar decisiones futuras y ajustar "los mecanismos de apoyo en el marco de Burgos 2031", ha resaltado la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros.

El estudio, como ha explicado el profesor Pablo Arranz que analiza con detalle" la estructura, la evolución y las características de estas actividades" en la provincia a partir de los datos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009).

Entre los datos que aporta el trabajo, destaca que en 2013 y 2024 el número de industrias culturales y creativas en la provincia creció un 7,82 por ciento, mientras que en ese mismo periodo Castilla y León registró un descenso del 5,05 por ciento.

En agosto de 2025 se contabilizan en Burgos 336 empresas, equivalentes al 3,04 por ciento del total del tejido empresarial provincial.

ANÁLISIS

Arranz ha explicado que el estudio aplica el modelo de "círculos concéntricos" de la Unesco, una metodología que "ordena" las actividades culturales según su proximidad a la creación artística. En el núcleo se sitúan las expresiones culturales esenciales -música, literatura, artes visuales y artes escénicas- y, a partir de este nivel, se incorporan otras actividades culturales como el cine, los museos o la fotografía.

Con este esquema, la estructura empresarial de las industrias culturales y creativas en Burgos se estructura en un 20,83 por ciento de empresas vinculadas a la expresión cultural principal; el 10,71 por ciento a otras actividades culturales centrales; el 41,96 por ciento a industrias de difusión cultural y el 26,46 por ciento a actividades vinculadas.

El informe identifica además ámbitos con especial presencia en Burgos, entre ellos la impresión y las artes gráficas, los servicios técnicos de arquitectura, la educación cultural, la publicidad, el comercio especializado de libros y las artes escénicas, que se sitúan entre los focos de actividad más relevantes del territorio.

Para fortalecer el sector, el informe apunta a "la necesidad de favorecer entornos más estables" para el desarrollo profesional, "reforzar la continuidad" de los proyectos y "acompañar "a quienes inician nuevas iniciativas culturales. También advierte de que la dispersión actual de ayudas dificulta la planificación a medio plazo y de que la falta de estructuras permanentes limita el crecimiento del tejido empresarial.