Las infecciones respiratorias aumentan un 25% en la última semana en CyL, con una incidencia de 603 por 100.000

VALLADOLID/MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en Castilla y León se ha situado en la última semana --del 24 al 30 de noviembre-- en 603 casos por cada 100.000 habitantes en casos de Atención Primaria, tras un incremento del 25 por ciento con respecto de la semana precedente, según muestra el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

En términos estatales, la tasa de incidencia de las IRA en todo el país es de 643 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa del síndrome gripal es de 75,3 casos por cada 100.000 habitantes en España, llegando casi a duplicarse el número de infecciones en una semana, con un incremento del 83,6 por ciento.

El informe, correspondiente a la semana 48 del año, señala que en Castilla y León la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) es de 603,1 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un incremento del 25,1 por ciento frente a los 482,2 casos de la semana anterior.

El dato de Castilla y León se sitúa actualmente por debajo de la media y con el séptimo dato más bajo entre las comunidades autónomas.

En términos de todo el Estado que la gripe, en fase epidémica desde la semana pasada, presenta una intensidad de circulación "baja". La tasa de gripe actual es comparable a la que había en la primera semana de enero de la temporada 2024-2025, cuando se registraron 75,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia el adelanto de la epidemia.

El grupo más afectado es el de los niños entre uno y cuatro años, que registra 208,3 casos por 100.000 habitantes, un 80,7 por ciento más que la semana anterior. Junto a este, el grupo de menores de entre cinco y 19 años se sitúa en 189,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que refleja un aumento del 13,8 por ciento.

En líneas generales, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) a nivel nacional es de 643 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un incremento del 23,3 por ciento frente a los 521,3 casos de la semana anterior. Las IRAs también se encuentran por encima del umbral epidémico y presentan una intensidad "baja".