Un infectado en las residencias de la Diputación de Burgos y 19 aislados

BURGOS, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Burgos ha confirmado un caso positivo de coronavirus en sus residencias de la provincia, donde además existen 19 aislados por otras patologías, según ha informado la Institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La responsable del Área de Bienestar Social en la Diputación Provincial de Burgos, Inmaculada Sierra, ha explicado que se va a proceder a la desinfección de las residencias de mayores de titularidad provincial de una manera ordenada en los lugares más propicios, como baños, comedores y exteriores, siguiendo las directrices de Protección Civil.

Sierra ha insistido en que la situación de las residencias de mayores de titularidad de la Diputación mantiene la normalidad más allá de los casos puntuales que se han dado en las últimas horas.

En la residencia de San Miguel del Monte, de Miranda de Ebro, no hay infectados, pero sí dos pacientes están aislados por protocolo, por llegar desde el Hospital Santiago Apóstol.

En la residencia de San Agustín de la capital burgalesa, por su parte, hay un residente que está contagiado y que se encuentra internado en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y hay siete en observación.

En este centro hay siete trabajadores de baja, sin embargo, en ninguno de los casos está confirmado que sea por coronavirus, mientras que en la residencia de asistidos de Fuentes Blancas no hay infectados; aunque sí hay dos residentes aislados por clínica respiratoria y un trabajador presenta síntomas.

En la residencia de ancianos de Fuentes Blancas no hay infectados, dos residentes están aislados por protocolo por proceder del HUBU y no hay casos entre los trabajadores, y en la de Oña no hay infectados, si bien hay seis residentes aislados por protocolo y dos trabajadores presentan síntomas sin que esté confirmado que sea coronavirus.