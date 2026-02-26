Un informe sobre datos en la red destaca la gran preocupación de los castellanosyleoneses por "desatención" sanitaria

Los miembros de BeConfluence José López (izda) y Álvaro Garrido (dcha) flanquean al director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano. - EUROPA PRESS

Un informe realizado por la consultora BeConfluence con datos extraídos de las búsquedas realizadas por los castellanosyleoneses en redes sociales, aplicaciones o asistentes de IA, entre otros, extrae que la principal preocupación y la mayor "prioridad" de los ciudadanos ante las próximas elecciones autonómicas es la "desatención" de la Sanidad, sobre todo en las zonas rurales.

Así lo han detallado los representantes de la consultora, el socio José López y el manager de Desarrollo, Álvaro Garrido, en una rueda de prensa que han ofrecido en la sede de la Fundación TecnoVitae, junto al director general de ésta, Javier Escribano. Han precisado que "no se trata de un estudio preelectoral", sino que puede servir a las administraciones o a los partidos políticos para detectar "las tendencias" y los "temas que impactan" al electorado.

El estudio, a través de un algoritmo propio desarrollado por su sección 'Facttory', "rastrea" el comportamiento de las personas en búsquedas en buscadores, asistentes de IA o similares e infieren cuáles son sus preocupaciones. Al ser datos individualizados, que en el caso de Castilla y León corresponde a 1.350.443 "personas" --dispositivos individuales--, Álvaro Garrido ha defendido que la exactitud del estudio "es mucho mayor" que en una encuesta.

BeConfluence concluye, a través de los datos extraídos, que existe en la comunidad un "clima social marcado por la percepción de abandono y agravios ante la falta de recursos del Estado" que han llevado al "desmantelamiento sanitario, a infraestructuras precarias y a un ámbito rural y forestal descuidado con alto riesgo de incendios".

La tendencia socioeconómica que se puede observar en el informe es "similar" en Castilla y León con respecto a las que se expresaron en estudios realizados con la misma tecnología en Extremadura y Aragón, comunidades que han tenido procesos electorales autonómicos en los últimos meses.

"El informe es bastante claro. Es muy evidente el desánimo que pesa sobre la sociedad de Castilla y León", ha apuntado José López, que ha añadido que también lo detectaron en Extremadura y Aragón, donde "tuvo un reflejo electoral" que en cualquier caso desconoce si en la comunidad castellanoyleonesa será similar.

En resultados más concretos, al plantear la pregunta al "algoritmo" sobre cuáles son las principales preocupaciones del electorado castellanoyleonés, según sus interacciones con la red, las respuestas que ofrece son "el abandono sanitario, la casi nula rentabilidad del campo, el empleo joven y la gestión forestal".

El "desmantelamiento sanitario" es, para los representantes de BeConfluence la principal preocupación de los ciudadanos de la comunidad, pues un 38,4 por ciento de las personas rastreadas considera que el próximo gobierno debería tener como prioridad "frenar el abandono sanitario", por delante de la Rentabilidad del Campo (24,2%), el empleo joven (18,5%) y la gestión forestal y prevención de incendios (11,6%).

Asimismo, la percepción de los usuarios analizados es que su principal problema son las listas de espera y la falta de médicos (41%), por delante de la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación (29%), la falta de futuro para los jóvenes (18%) y la burocracia o trabas administrativas (11%).

Igualmente, la Sanidad se muestra como el principal agravio que observa la sociedad castellanoyleonesa en relación a la falta de recursos por parte de las administraciones. Un 46% de los ciudadanos "rastreados" lo ve así, mientras que un 28% considera que la consecuencia más clara son las infraestructuras precarias de tren y carreteras; un 14%, la exclusión financiera y digital; y un 11% la seguridad ciudadana.

En referencia más concreta a la sanidad, BeConfluence ha destacado que un 32% de los ciudadanos cree que tiene un riesgo alto o muy alto de fallecer a causa de la desatención sanitaria, o como han detallado López y Garrido, habrían expresado un sentimiento compatible con afirmar que "ante un ictus o infarto no llegarán vivos al hospital de referencia". Un 45% siente "incertidumbre" ante una situación así, por lo que la compañía infiera que "700.000 castellanosyleoneses temen por su vida debido a la desatención sanitaria".

En cuanto al campo, se ha planteado la opinión de los ciudadanos "rastreados" sobre el acuerdo con Mercosur, que una clara mayoría del 68% lo ve como "una amenaza" o una "ruina total". Sobre las políticas de Bruselas, predomina la opinión de que Bruselas "ataca" con una hiperregulación (38%) y sobre las energías renovables se observan con "rechazo" al suponer una "invasión del campo" en un 61% de los casos estudiados.

Se ha analizado también la opinión sobre los incendios, en los que una mayoría de los "rastreados" considera que su origen está en la falta de mantenimiento y limpieza del monte (56%) y un 22% apunta a la falta de ganadería o pastoreo. Sólo un 9 por ciento ve el cambio climático como la principal causa de las olas de incendios.

"DESVENTAJA FRENTE A COMUNIDADES PRIVILEGIADAS"

La relación con el Estado, según el estudio, se ve marcada por un sentimiento de "desventaja" de Castilla y León frente a comunidades "privilegiadas" como Cataluña y el País Vasco en un 49% de los casos. La mayor parte de los "rastreados" considera que las políticas del estado benefician a la comunidad catalana (42%), pero un 27% ve como "culpable" a Madrid, en una especie de relación de "amor odio".

En materia económica, un 48% de los "rastreados" considera que la economía "sigue igual de mal"; un 31% la ve peor y sólo un 14% considera que mejora.

Otro dato muy negativo es el futuro laboral que consideran que tienen los jóvenes de 16 a 36 años en la comunidad, pues el 57% cree que se tendrá que ir de Castilla y León en los próximos 12 meses; mientras que sólo un 12% está seguro de que se va a quedar.

También se ha planteado la cuestión de la inmigración, con un componente en función de la edad, dividida por generaciones. Así, se ve que la generación Z acepta la inmigración en su mayoría (38%) aunque un 32% la ve con preocupación por su seguridad. A medida que aumenta la edad del ciudadano analizado, la preocupación crece, hasta el punto que los 'babyboomers' sienten "miedo a la inseguridad" en un 52% de los casos, además de otras percepciones negativas por la "pérdida de valores" (31%) o "el coste para el Estado" (10%).

LA "CUESTIÓN LEONESISTA"

El estudio de Castila y León ha analizado la reivindicación de la autonomía leonesa, con unos datos que reflejan que casi tres de cada cinco ciudadanos (58%) de dicha provincia estarían a favor de la separación en una "autonomía uniprovincial", mientras que un 22% está en contra.

En el conjunto de la comunidad, esta situación se ve mayoritariamente con "indiferencia" (42%), si bien un 31% coincide en la opinión de los leonesistas con la idea de que "Valladolid lo acapara todo".

En el estudio también se apuntan otras tendencias, como que los castellanosyleoneses cada vez recurren en mayor medida a las búsquedas a través de las IA. La práctica totalidad de los rastreados, un 96%, utiliza buscadores como Google, pero los asistentes de inteligencia artifical han pasado de un 12% hace unos meses a un 59% actualmente.

En el rastreo y análisis llevado a cabo por BeConfluence se han analizado más de 44 millones de datos de internet desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de enero de 2026.