El Instituto Cervantes de Roma inaugura 'Esteban Vicente. El pintor de la realidad', con 33 obras del artista segoviano

Ana Doldán en la inauguración de la exposición sobre Esteban Vicente en Roma. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA, ENERO 30 (EUROPA PRESS)

El Instituto Cervantes de Roma ha inaugurado la exposición 'Esteban Vicente. El pintor de la realidad' en una muestra que reúne por primera vez en Italia 33 obras del artista de Turégano, realizadas entre 1950 y 1997, y cedidas en préstamo por el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia.

La exposición, comisariada por la directora del Museo, Ana Doldán, supone un "hito" en la proyección internacional de la obra del artista segoviano y cuenta con la colaboración de la Diputación de Segovia (titular del Museo Esteban Vicente), y el respaldo del Ayuntamiento de Segovia, Junta de Castilla y León, Turespaña y Ministerio de Cultura.

El acto inaugural ha contado con la participación del embajador de España en Roma, Miguel Fernández Palacios; la directora de Cultura del Instituto Cervantes de Madrid, Raquel Caleya; el director del Instituto de la Cultura en Roma, Ignacio Peiró, y la vicepresidenta de la Fundación Harriet & Esteban Vicente, Jennifer Stein, junto a la propia comisaria de la muestra.

Durante su intervención, Ana Doldán ha explicado que el título de la exposición responde a unas declaraciones del propio Esteban Vicente al crítico Irving Sandler, en las que el artista reflexionaba sobre las diferencias culturales entre España, Francia e Italia, y quien destacó el "profundo sentido de la realidad" presente en creadores como Cervantes o Zurbarán.

En esas palabras, Vicente afirmaba poseer "un particular sentido de rechazo hacia lo excesivo", una idea que, según la comisaria, vertebra la selección de las obras expuestas.

La exposición ofrece un recorrido por la trayectoria artística de Esteban Vicente, desde el inicio de su estilo maduro, estrechamente vinculado al expresionismo abstracto americano, para avanzar hacia el retorno a la naturaleza como fuente de inspiración durante la década de los ochenta. El itinerario culmina a mediados de los años noventa, cuando el artista ensayó un ligero regreso a la figuración.

El conjunto expositivo se completa con una selección de dibujos y con pequeñas esculturas conocidas como 'toys o divertimentos', realizadas por el artista entre 1968 y 1997 a partir de materiales reciclados, que permiten al visitante acercarse a una faceta más lúdica y experimental de su producción.

'Esteban Vicente. El pintor de la realidad' podrá visitarse en el Instituto Cervantes de Roma hasta el próximo 2 de mayo.