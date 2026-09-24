El Instituto Confucio invita a León a celebrar el Festival del Medio Otoño con una velada de cultura china bajo la luna

LEÓN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Confucio de la Universidad de León celebrará el Festival del Medio Otoño con una propuesta abierta a todos los públicos que permitirá acercarse a algunas de las expresiones más representativas de la cultura china a través de la música, la danza, la caligrafía, el taichí y la gastronomía.

La cita tendrá lugar este viernes 25 de septiembre a partir de las 20.30 horas en la plaza de San Marcos y permitirá a los asistentes disfrutar de una exhibición de caligrafía china, música instrumental y danzas tradicionales, además de participar en una masterclass y demostración de taichí, señala la institución académica a través de un comunicado.

La velada, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León y el Club Deportivo Taichí León, incorporará también una tradicional actividad de adivinanzas chinas, en la que los participantes podrán poner a prueba sus conocimientos y optar a pequeños premios, así como una degustación de pasteles de luna, uno de los alimentos más característicos de esta celebración.

La actividad supondrá además el inicio de la programación cultural del Instituto Confucio para el curso 2026-2027, en el que celebra su 15 aniversario, y tiene como objetivo acercar a la sociedad leonesa una de las fiestas más arraigadas de la cultura china a través del arte, la tradición, la gastronomía y el encuentro en torno a la luna llena.

UNA FIESTA EN TORNO A LA LUNA LLENA

El Festival del Medio Otoño es una de las fiestas más importantes y tradicionales de China. Con una historia de más de 3.000 años, se celebra en torno a la luna llena del octavo mes del calendario lunar y está estrechamente ligado a las ideas de reunión familiar, armonía y buenos deseos.

La luna, por su forma redonda y completa, representa en la cultura china la integridad y la unión, de ahí que esta celebración sea conocida también como la Fiesta de la Luna. Es un momento para reunirse con familiares y amigos, contemplar la luna y compartir los tradicionales pasteles de luna, cuyo nombre en chino es yuèbing, detalla la universidad.

Aunque las costumbres pueden variar según las distintas regiones de China, la reunión en torno a la luna y el intercambio de estos dulces forman parte de las tradiciones más extendidas. El Festival del Medio Otoño fue inscrito en 2006 por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.