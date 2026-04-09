El Instituto Municipal de Deportes de Segovia convoca por primera vez todas sus subvenciones con 325.000 euros

SEGOVIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Segovia ha aprobado este miércoles la convocatoria de tres líneas de subvención para el fomento de la actividad deportiva en la ciudad, con una dotación total de 325.000 euros, en un modelo que es la primera vez que se aprueba en el IMD.

Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, mediante un proceso en el que los solicitantes compiten entre sí en función de criterios objetivos previamente establecidos.

La mayor parte de los fondos, 225.000 euros, se destina a sufragar actividades deportivas de clubes y entidades durante la temporada 2025-2026.

Una segunda línea, dotada con 70.000 euros, financiará actividades programadas a lo largo del año 2026, con independencia del calendario de temporada.

El tercero de los bloques, con 30.000 euros, está dirigido a deportistas individuales para apoyar su actividad durante este ejercicio de año natural del 2026.

Por primera vez, la totalidad de las subvenciones se pone en marcha en los primeros meses del año. Según el IMD, este adelanto permitirá resolver las solicitudes con mayor agilidad y dar respuesta más rápida a las necesidades de clubes y deportistas.

El organismo ha señalado además que todas las subvenciones correspondientes a ejercicios anteriores están ya resueltas, lo que aporta estabilidad al tejido deportivo de la ciudad.

Las tres convocatorias se enmarcan en el primer Plan Estratégico de Subvenciones del IMD para el periodo 2026-2027, aprobado en la Junta Rectora del pasado 29 de enero. Este instrumento, que no existía hasta ahora, tiene como objetivo planificar y ordenar el conjunto de las líneas de ayuda del organismo.

Desde el equipo de gobierno municipal se ha destacado que la dotación económica destinada a subvenciones deportivas ha crecido un 25 por ciento desde 2023, cuando ascendía a 258.000 euros, hasta los 325.000 euros actuales.