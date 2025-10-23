Interceptado tras un hurto en un 'súper' de Medina y circular a 130 km/h en una vía limitada a 30. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón tras ser interceptado en Medina del Campo cuando conducía con su vehículo a 130 kilómetros por hora en una vía limitada a 30 en su intento de huida después de cometer un hurto en un 'súper' de la localidad, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15.15 horas del día 15 de octubre en un supermercado de la villa medinense. Los agentes, uniformados y en vehículo rotulado, fueron comisionados por la sala CIMACC 091 ante el aviso de un posible hurto en el citado establecimiento.

A su llegada, el responsable del local manifestó que un individuo había abandonado el lugar tras haber podido sustraer diversos efectos. Al detectar la presencia policial, el conductor emprendió la huida a bordo de un vehículo circulando en sentido contrario durante unos 50 metros, incorporándose posteriormente a la avenida.

Haciendo caso omiso a las señales acústicas, luminosas y órdenes por megafonía de los agentes, incrementó la velocidad hasta alcanzar los 130 km/h en una vía limitada a 30 km/h, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

El individuo intentó acceder a la Autovía A-6 en dirección Madrid, pero al encontrarse el acceso cortado por obras, continuó por la vía de servicio, siendo finalmente interceptado tras varios kilómetros gracias a una maniobra de bloqueo ejecutada por una dotación de la Policía Nacional.

En el interior del vehículo se encontraban dos personas, una mujer y el varón que fue detenido en el acto. Durante el registro del vehículo, se localizaron dos mochilas negras forradas con papel de aluminio, utilizadas habitualmente para inhibir sistemas de seguridad en establecimientos comerciales, así como imanes empleados para desactivar dispositivos de alarma. También se hallaron bebidas con tique de compra y una bolsa con productos sin justificar su procedencia.

El vehículo fue trasladado al depósito municipal al constatarse que la acompañante carecía de permiso de conducción. Posteriormente, se verificó que el detenido había sustraído seis quesos de otro supermercado, minutos antes de los hechos, por un valor de 95,52 euros. Dichos productos, al ser perecederos, quedaron en depósito en el establecimiento.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.