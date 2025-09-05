Intérpretes españoles y franceses protagonizarán los cuatro conciertos de la II edición de 'Segoblues'

SEGOVIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del festival 'Segoblues' se celebrará en dos jornadas, el 19 y el 29 de septiembre, con dos conciertos cada día y la participación de renombrados artistas españoles y jóvenes figuras del blues francés.

'Segoblues 2025' se desarrollará en la sala Julio Michel de La Cárcel_Centro de Creación, según ha anunciado el concejal de Cultura, Juan cArlos Monroy, que ha presentado el ciclo junt a su coordinador, el músico Francisco Simón.

"La sala es una bombonera que permite un contacto cercano con el público y una sonoridad excelente', ha elogiado Simón sobre el lugar de los conciertos.

El viernes 19 abrirán el festival los músicos César Crespo y Grego Izar Bles Band, a las 21.00 horas. Tras ellos, a las 22.30 horas, actuarán el propio Paco Simón con su compañero Andrew Pritt.

El sábado 20, el primer concierto será a cargo del del grupo de Haylen Quartet, una joven vocalista francesa que ha desarrollado su carrera con una impronta de swing que ya la ha hecho referente en Europa. Tras ella, actuará el francoespañol Gaby Jogeix, otro joven músico de excelente palmarés.

EXPOSICIÓN

Durante el fin de semana, en la sala Expressa habrá una exposición de cartelería de festivales españoles de blues, con 36 imágenes, y un mercado de vinilos, camisetas, CDs y otros objetos de coleccionistas.

Para Paco Simón, esta segunda edición "ofrece todo el abanico de posibilidades de una música fácil de escuchar" que pretenden que se acerque "al público joven para que se inicie en el disfrute del blues y de sus variaciones".

Según ha comentado el concejal de Cultura, el éxito del pasado año, con todas las localidades vendidas con antelación, ha animado a su área a repetir un ciclo que, en esta edición, se ha coordinado con un presupuesto cercano a 10.000 euros.