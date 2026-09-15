Intervienen en la AP-6 en Segovia un coche con 840 prendas deportivas falsificadas valoradas en 70.000 euros

La Guardia Civil de Segovia interviene en la AP-6 un coche con 840 prendas deportivas falsificadas valoradas en 70.000 euros - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha intervenido un total de 840 prendas deportivas de procedencia ilícita, valoradas en 70.000 euros, durante un control situadao en la AP-6, en el término municipal de El Espinar.

El lote textil está compuesto en su mayoría por camisetas de baloncesto, así como camisetas y equipaciones completas de conocidos clubes y selecciones nacionales de fútbol.

La actuación se inició en la madrugada del día 8, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Villacastín procedieron a la parada e identificación de un vehículo, conducido por un hombre de 42 años de edad y nacionalidad senegalesa, a la altura del kilómetro 60 de dicha vía.

Al realizar la inspección del malatero, los agentes localizaron ocho bultos y dos maletas de grandes dimensiones, que albergaban el material textil deportivo.

Al solicitársele la correspondiente documentación de la mercancía, el conductor no pudo aportar facturas, albaranes ni ningún justificante que acreditase su legítima adquisición, por lo que se ha procedido a su aprehensión preventiva.

Tras esta primera actuación, se ha solicitado el apoyo del Destacamento de Fiscal y Fronteras, que ha realizado un examen pericial de las prendas y ha comprobado que se trata de equipaciones y camisetas falsificadas, que vulneran los derechos de propiedad industrial de marcas registradas.

El análisis técnico constatado que el material reproduce de forma no autorizada diseños, escudos y logotipos de clubes y selecciones de fútbol y de baloncesto ampliamente conocidos.

Como consecuencia de estas conclusiones periciales, el Destacamento Fiscal ha instruido diligencias penales contra el conductor del vehículo como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial, que se han dirigido al Tribunal de Instancia correspondiente de Segovia.

Según fuentes de la Benemérita, la valoración del género incautado en el mercado lícito hubiera rondado los 70.000 euros, lo que refleja el volumen y variedad del lote aprehendido.

La comercialización de ropa deportiva falsificada perjudica directamente a los titulares de las marcas registradas, al tiempo que compite de manera desleal con el comercio legalmente establecido. Además, este tipo de género, al no estar sometido a los controles de calidad y seguridad que sí exige la normativa vigente para los productos originales, puede no ofrecer las mismas garantías a los consumidores que finalmente lo adquieren.