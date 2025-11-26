Intoxicado un octogenario por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda en Rioseras (Burgos)

BURGOS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 80 años ha sufrido una intoxicación por inhalación de humo en un incendio que se ha registrado en su vivienda ubicada en la calle Huertos, en Rioseras (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 17.00 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba del incendio en una vivienda de dos plantas ubicada en la mencionada calle.

El 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil y Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos para atender al hombre que había sufrido una intoxicación por inhalación de humo.