Intur Viajeros ofrece talleres, catas y actividades de más de 1.000 destinos de España y Portugal

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Intur Viajeros ofrece a los visitantes durante este fin de semana una agenda de talleres, catas, presentaciones y actividades para todos los públicos que muestran la oferta de turismo de interior de más de 1.000 destinos de España y Portugal, en un certamen que permanece abierto hasta este domingo en horario ininterrumpido de 10.30 a 20.30 horas.

Según ha informado la Feria de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press, la programación incluye propuestas como los talleres de cantería y joyería artesana de Segovia, impartidos por Juan Emilio Cristóbal Martín, de Sepúlveda (Segovia), e Ikigai, de Coca (Segovia), respectivamente, así como degustaciones de especialidades gastronómicas y vinos de la región portuguesa de Douro, Tâmega e Sousa promovidas por el municipio de Felgueiras.

Asimismo, Burgos anima a recorrer el Camino de Santiago con la propuesta 'Tras las huellas del peregrino', mientras que el expositor de Viseu exhibe las piezas de Simão Monteiro, creador de belenes artesanales elaborados con materiales reciclados y elementos naturales que forman parte de la Ruta de los Belenes de Viseu Navidad.

Por su parte, la asociación cultural La Tanguilla, con sede en Aranda de Duero (Burgos) y fundada en 1997 para divulgar la cultura lúdica tradicional, invita a los asistentes a conocer los juegos antiguos y fabricar su propio juego de mesa.

El turismo gastronómico cuenta igualmente con protagonismo a través de quesos, vinos, embutidos, dulces y elaboraciones en directo de distintos cocineros que permiten degustar desde la patatera extremeña hasta la queimada gallega o el txakoli de Vizcaya.

El detalle completo de la programación de los expositores está disponible en la aplicación móvil y en la página web 'www.feriavalladolid.com'.

En el marco de la feria, la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha anunciado que el municipio cacereño de San Martín de Trevejo ha ganado el Premio Destino Rural de España 2027 por la conservación de su patrimonio vivo.

El vicepresidente de Asetur y director del galardón, Juan Carlos Tébar, ha destacado en la presentación su casco histórico -declarado Bien de Interés Cultural e integrado en Los Pueblos Más Bonitos de España-, su arquitectura tradicional de granito y entramado de madera con regatos de agua, sus bodegas y la conservación de 'A Fala' (el mañegu), lengua de origen galaico-portugués que ha definido como "un atractivo cultural diferencial de primer orden".

Como finalistas de este reconocimiento han quedado la Mancomunidad Espadán-Mijares (Castellón), que agrupa a 15 pequeños municipios bajo una estrategia comarcal unificada con una agenda anual conjunta, y el Ayuntamiento de Cuéllar (Segovia), cuya candidatura integra su castillo medieval, el mayor conjunto de arquitectura mudéjar de Castilla y León y el entorno natural del 'Mar de Pinares'.

Por último, Intur ha albergado la entrega de la primera edición de los Premios Pueblos de Película, que han recaído en Somiedo (Asturias), A*na (Albacete) -escenario de 'Amanece que no es poco'- y Malpartida de Cáceres (Cáceres).

A este galardón optaban 27 municipios y, según ha explicado la presidenta de la asociación, Ana Alonso, se han registrado más de 13.000 votaciones.