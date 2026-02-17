Las inundaciones obligan a cortar trece tramos de carreteras de CyL

Inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Duero, a 14 de febrero de 2026, - Concha Ortega Oroz - Europa Press

VALLADOLID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La acumulación de agua en las carreteras provocada en los últimos días por la crecida de los ríos y las lluvias han obligado a mantener cortados trece tramos de vías en Castilla y León, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, en la provincia de Soria permanecen cortados tres tramos en San Esteban de Gormaz, en concreto en la SO-P-4216 y en la SO-P-4009, SO-P-4216, dos en Langa de Duero en la SO-P-4004 y en la SO-O-4009; en Navapalos en la SO-P-4228; en Abioncillo de Calatañazor en la SO-P-5025; en Garray en la SO-P-6007.

En Salamanca las inundaciones afectan a la carretera de Huerta y a la CV-BE-2 en Candelario; en Zamora a la ZA-P-2102 en Monte la Reina; en León en la LE-114 en La Nora del Rio y en Palencia la PP-9832 en Perales.