La inversión inducida de Soria Futuro supera los 87 millones, casi mil empleos generados y 50 operaciones desde 2002

SORIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inversión inducida de la Sociedad de Inversión Soria Futuro ha superado los 87 millones de euros, con un empleo cercano a las mil personas y cerca de medio centenar de operaciones desde su puesta en marcha en 2002.

El presidente del Consejo de Administración de la entidad, Francisco Esteban Ciria, y el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, han inaugurado el I Encuentro Empresarial de Empresas Invertidas Soria Futuro con cerca de un centenar de asistentes.

Tobalina ha incidido en la financiación de proyectos innovadores y también en el medio rural de la Sociedad y ha recalcado la colaboración público privada para sacar adelante proyectos de inversión. Así, ha detallado que la Junta participa en cerca de un tercio de la Sociedad con la aportación de cuatro millones de euros que han repercutido en "34 proyectos, casi 330 empleos y una inversión inducida de unos 32 millones de euros con cuatro millones de esfuerzo en directo en la inversión".

El viceconsejero de Economía ha avanzado que la Junta de Castilla y León aumentará la cuantía aportará un millón de euros más a la Sociedad de Inversión soriana a lo largo de 2026.

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Soria Futuro se puso en marcha en el año 2002 y su objetivo es el de tratar impulsar el desarrollo económico y social de la provincia gracias a la inversión directa y acompañamiento estratégico a sociedades mercantiles ubicadas en la provincia de Soria.

En la última década (2015-2024), la inversión materializada ha crecido al ritmo del 45 por ciento anual gracias al buen encaje de los instrumentos financieros ofertados (especialmente el préstamo participativo) y a las diferentes líneas financieras firmadas en los últimos años con el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León y con el Fondo Europeo de Inversiones, respectivamente.

En la actualidad, la capacidad total del vehículo de inversión se cifra en cinco millones de euros, casi un 50 por ciento superior al inicio del proyecto.

PUNTO DE ENCUENTRO

Este evento nace con la vocación de ser un punto de encuentro anual entre todas aquellas iniciativas empresariales que han formado y forman parte de la cartera de inversiones de Soria Futuro. El encuentro ha servido para presentar hasta 20 empresas sorianas en las que Soria Futuro ha invertido o invierte sus recursos financieros y que se ubican en los sectores Transición Energética, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Industria Forestal, Turismo, Salud y Transferencia Tecnológica.

Las inversiones de Soria Futuro se centran especialmente en etapa temprana (71,74 por ciento de las inversiones en fase semilla y start up) y en aquellos sectores con gran potencial de desarrollo provincial. Así, transición energética supone en 42,68 por ciento de la inversión directa, salud el 13,83 por ciento, industria forestal el 11,78 o el sector agroalimentario el 11,36 por ciento. Además, el 8,47 por ciento de la inversión pertenece a las TIC, el 8,32 por ciento al turismo, el 2,95 por ciento al sector industrial y un 0,61 a la transferencia tecnológica.

La principal herramienta utilizada en las operaciones de inversión es el Préstamo Participativo (58 por ciento de las inversiones) seguido de la Participación directa y temporal en Capital Social (42 por ciento). Además, Soria Futuro ofrece acompañamiento estratégico a los proyectos invertidos.