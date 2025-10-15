La inversión de Sanidad asciende a 239,5 millones, con impulso a la Especializada y contracción en Primaria

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad dirigida por Alejandro Vázquez incrementa un 19,2 por ciento su inversión total hasta los 239,35 millones de euros, frente a los 193,44 millones de las últimas cuentas aprobadas en febrero de 2024, según refleja el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad, que impulsa la Atención Especializada al pasar de los 123,38 millones a los 168,1 (16,6 por ciento) y contrae la Atención Primaria un 6,9 por ciento, al descender de los 44,8 millones a los 41,90.

En cuanto a esta última, destacan los 4,3 millones de euros para el centro de salud de Cuéllar (Segovia); los 3,8 millones para el de Burgo de Osma (Soria); la construcción del Centro de Salud de Sahagún (León) se llevará 3,6 millones o los 3,4 para el Soria Norte. Además, habrá fondos por valor de 1,56 para Salud Bucodental.

En Atención Especializada se han consignado 168,17 millones de euros en inversiones reales. Casi un tercio de ellas se destinarán al Río Carrión de Palencia, con 49,7 millones; 39,5 millones se dirigirán al de Aranda de Duero y 16,62 millones al Plan Director del Hospital Clínico de Salamanca. Además, en equipamiento para los centros hospitalarios se destinarán unos 30 millones de euros.

Entre las partidas, también se reflejan 2,4 millones para el Hospital de Día Oncológico de Ávala o 2,7 para la nueva unidad de Reanimación en el Hospital de León. La Unidad Satélite de Radioterapia en el Hospital de El Bierzo contará con una inversión de 3,1 millones, mientras que la de Palencia contará con 985.236 euros.

Por último, el Plan de Acción de Salud mental tiene contemplada una asignación de 644.113 euros y el de Acción de Prevención del Suicidio llegará hasta los 263.981 euros.

El programa de emergencias sanitarias también ve minoradas sus partidas, al pasar de los 590.000 euros de las últimas cuentas a los 475.000 que contempla el proyecto. No varía, sin embargo, las inversiones para investigación aplicada y desarrollo donde se han consignado 4,54 millones, donde destacan los 2,87 millones de euros en investigación en biomédica los 985.000 euros para proyectos de investigación sanitaria o los 420.000 para la intensificación de investigadores.

Dentro de esta Consejería, en la Dirección general de Salud Pública se incluyen 2,27 millones de euros para el programa de prevención del cáncer, 840.360 euros para el programa de salud materno-infantil; 695.000 euros para el control en la salud alimentaria y 31.200 euros para prevención y tratamieto del SIDA.