Investigada por circular en sentido contrario por la autovía A-2 cerca de Medinaceli (Soria)

Archivo - Imagen de un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico - GUARDIA CIVIL - Archivo

SORIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una conductora que recorrió cerca de 500 metros en sentido contrario por la autovía A-2, en el término municipal de Medinaceli (Soria).

El hecho ocurrió a las 13.50 horas del viernes 23 de octubre en el kilómetro 153,800 de la autovía A-2, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Arcos de Jalón (Soria) observó un vehículo accediendo a la autovía A-2 dirección Zaragoza en sentido contrario por el carril de deceleración de la salida 154. Inmediatamente ambos componentes de la patrulla proceden a desviar el intenso tráfico que circula sentido creciente al carril derecho para evitar una colisión o choque frontal con el vehículo.

El vehículo se encontraba detenido tras recorrer unos 500 metros por el carril izquierdo. Así, se esperó el momento idóneo para, con garantías de seguridad y tráfico detenido, poder hacer el cambio de sentido del vehículo infractor y poder abandonar la autovía por el mismo lugar por el que había accedido antirreglamentariamente.

CONSECUENCIAS LEGALES

Identificada la conductora, fue investigada por un presunto delito de conducción temeraria recogido en el artículo 380 del Código Penal, que junto con las diligencias instruidas por la UNIS de Soria (Unidad de Investigación de Seguridad Vial).

La conductora quedó a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán (Soria), Plaza número 1.