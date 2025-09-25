Investigada la conductora de uno de los coches implicados en la muerte de una motorista en Arroyo. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

La conductora había estacionado su vehículo en el arcén, lo que motivó el brusco frenazo de otro coche tras el cual circulaba la motorista fallecida

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid investiga a una conductora por huir del lugar de un accidente registrado en Arroyo de la Encomienda en el que falleció una mujer de 35 años, Natalia M, trabajadora de Renault, que circulaba en su motocicleta, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos se iniciaron a raíz de producirse un siniestro vial el pasado día 10 de septiembre en el kilómetro 20 de la carretera VA-30, término municipal de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), en el que se produjo una colisión entre una motocicleta y un turismo, por motivos que aún están siendo investigados, con el resultado de una persona fallecida.

Gracias a la colaboración ciudadana, así como al estudio pormenorizado de los datos y registros disponibles, se tuvo conocimiento de que en el desarrollo de los hechos participó un tercer vehículo que se encontraba parado en el margen derecho, con su conductora en la calzada, lo que motivó, presuntamente, que el conductor de otro turismo diera un frenazo brusco para no impactar con el anterior cuando por detrás del mismo circulaba la motociclista fallecida, que no pudo evitar chocar contra este último automóvil.

Tras el siniestro, la mujer que había estacionado en el arcén regresó a su vehículo inmediatamente y abandonó el lugar de los hechos de manera apresurada, de ahí la investigación iniciada sobre su persona.

La Guardia Civil recuerda la obligación legal de permanecer en el lugar del siniestro hasta la llegada de los equipos de emergencia, así como facilitar todos los datos necesarios al resto de los implicados para facilitar los trámites.

En este sentido, se incide en que el Artículo 382 bis del Código Penal castiga al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor que, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se les causare lesiones graves. Dicha acción será castigada con pena de hasta cuatro años de prisión, así como con la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a cuatro años.